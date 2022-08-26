Синдром гіперстимуляції яєчників: симптоми, причини та профілактика

Синдром гіперстимуляції яєчників розвивається у відповідь на надлишок гормонів, які приймає жінка під час лікування безпліддя. Це ускладнення переважно проходить без наслідків, але іноді буває досить важким.

Симптоми

Перші ознаки синдрому гіперстимуляції яєчників (СГЯ) можуть з’явитися вже через тиждень після початку стимуляції овуляції, проте найчастіше для їх розвитку потрібно два-три тижні. Симптоми значно варіюються за ступенем тяжкості, згодом можуть посилюватися або, навпаки, зменшуватися.

Зараз також дивляться

Легкий та середньоважкий СГЯ:

збільшення живота;

дискомфорт, відчуття розпирання у животі;

слабкі або помірні болі у сфері яєчників;

нудота, блювота;

діарея.

СГЯ легкого та середнього ступеня тяжкості триває близько тижня, а тоді поступово минає. Однак, якщо настає вагітність, симптоми посилюються і спостерігаються довше, кілька тижнів.

Важкий СГЯ:

стрімке збільшення живота та ваги;

постійна нудота, блювання;

інтенсивний біль у животі;

кров’яні виділення з піхви;

зменшення кількості сечі та частоти сечовипускання;

біль у ногах;

задишка.

Незалежно від тяжкості симптомів, про їх появу потрібно сповістити лікаря. СГЯ тяжкого ступеня потребує невідкладної госпіталізації та лікування у стаціонарі.

Причини

СГЯ є перебільшеною відповіддю на надлишок гормонів, які стимулюють функцію яєчників. Найчастіше він виникає в жінок, які проходять програму ЕКЗ. Штучне запліднення потребує великої кількості яйцеклітин. Ін’єкції гормональних препаратів стимулюють суперовуляцію, і, хоча загалом добре переносяться, але бувають винятки.

Рідше СГЯ розвивається при лікуванні таблетованими препаратами (кломіфен), у рідкісних випадках розвивається спонтанно, поза будь-яким медикаментозним впливом.

Механізм, який запускає патологічну реакцію, до кінця ще не вивчений. Відомо, що вплив має ХГЛ (хоріонічний гонадотропін людини), який у звичайних умовах виробляється після настання вагітності. У програмі ЕКЗ за допомогою ХГЛ індукують овуляцію, коли фолікули досягають потрібного ступеня зрілості.

Під його впливом підвищується проникність кровоносних судин яєчників, плазма просочується в тканину яєчників та спричиняє набряк. Іноді рідина накопичується в черевній порожнині. Якщо настає вагітність, організм починає синтезувати власний ХГЛ, що посилює СГЯ.

До чинників ризику належать:

раніше перенесений СГЯ;

синдром полікістозних яєчників;

велика кількість фолікулів, що одночасно дозрівають;

підвищений рівень естрогену перед ін’єкцією ХГЛ;

вік до 35 років;

худорлява статура.

Ускладнення СГЯ

Найчастіше синдром, навіть у важкій формі, проходить без наслідків. Особливо якщо його вчасно виявлено та вжито заходів. Проте патологія здатна спричинити ускладнення і досить серйозні:

тромбоутворення;

ниркова недостатність;

перекрут, розрив кісти яєчника;

переривання вагітності.

Тяжкі випадки СГЯ, особливо обтяжені супутньою патологією, здатні призвести до смерті.

Заходи профілактики

Лікування безплідності із застосуванням ін’єкцій гормональних препаратів має проводитися мінімально потрібними дозами, проходити під ретельним лікарським контролем з УЗД та аналізами крові. Жінкам, які схильні до СГЯ, бажано індукувати овуляцію не ХГЛ, а альтернативними препаратами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які обстеження потрібно пройти перед вагітністю.