Осторожно, опасность! Список парков Киева, которые могут быть заминированы

Чуть больше, чем через неделю начнется лето, и столицу снова наполнят киевляне, которые будут отдыхать в парках, скверах, на зеленых лужайках. Правда, теперь такие прогулки может прервать воздушная тревога.
Городские власти призывают с осторожностью гулять по паркам города и не трогать подозрительные предметы, поскольку они могут быть взрывоопасными.
В Киевской государственной администрации сообщили, что во время обороны Киева на некоторых участках территорий проводилось минирование местности как украинскими военными, так и противником.
Кроме того, враг использовал авиацию и артиллерию, поэтому по городу все еще есть места, где остались неразорвавшиеся взрывоопасные предметы: снаряды, авиационные бомбы, мины.
В некоторых парках Киева также продолжаются работы по уборке взрывоопасных предметов. Поэтому киевлян просят не приближаться к фортификационным сооружениям и их остаткам в таких парках и скверах:
А уже 29 мая столица отмечает День города. Ранее мы рассказывали, куда пойти гулять на День Киева.