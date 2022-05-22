Осторожно, опасность! Список парков Киева, которые могут быть заминированы

Чуть больше, чем через неделю начнется лето, и столицу снова наполнят киевляне, которые будут отдыхать в парках, скверах, на зеленых лужайках. Правда, теперь такие прогулки может прервать воздушная тревога.

Городские власти призывают с осторожностью гулять по паркам города и не трогать подозрительные предметы, поскольку они могут быть взрывоопасными.

В Киевской государственной администрации сообщили, что во время обороны Киева на некоторых участках территорий проводилось минирование местности как украинскими военными, так и противником.

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Кроме того, враг использовал авиацию и артиллерию, поэтому по городу все еще есть места, где остались неразорвавшиеся взрывоопасные предметы: снаряды, авиационные бомбы, мины.

Парки Киева, которые могут быть опасны

В некоторых парках Киева также продолжаются работы по уборке взрывоопасных предметов. Поэтому киевлян просят не приближаться к фортификационным сооружениям и их остаткам в таких парках и скверах:

Дарницкий район

Сквер Привокзальный,

Сквер Григоренко 36-38.

Днепровский район

Парк вдоль ул. Малышка (сторона моста на ул. Строителей),

Парк Попудренко.

Деснянский район

Парк Киото (западная часть),

Парк Деснянский (южная часть),

Парк им. Шухевича (западная часть),

Парк с водными объектами вдоль проспекта Шухевича 3 очередь (западная часть),

Парк Муромец (южная часть).

Оболонский район

Сквер на пересечении просп. Оболонского и ул. М. Тимошенко (центральная часть),

Сквер О. Архипенко, 5 (восточная часть),

Сквер на пересечении просп. Минский и ул. Ю. Кондратюка (северная часть),

Сквер на Минской площади (западная часть).

Подольский район

Сквер на Петровке (угол ул. Константиновской и ул. Заводской),

Сквер по просп. Правды, 70-76,

Парк Кинь-Грусть (в пределах ул. Кобзарской и ул. Сошенко).

Шевченковский район

Сквер Мюнхенский,

Парк Нивки (западная часть, метро Берестейская),

Сквер на Подольском спуске,

Парк на склонах Смородинского спуска,

Парк Бабий Яр,

Парк Сырецкий Гай (со стороны улицы Стеценко),

Сквер Довнар-Запольского.

Соломенский район

Парк защитников Украины.

Святошинский район

Парк Юность (со стороны ул. Покатила),

Парк им. Феодоры Пушиной (со стороны просп. Победы),

Бульвар Вернадского Академика (западная часть),

Сквер на пересечении просп. Победы и ул. Чернобыльской (со стороны просп. Победы).

Голосеевский район

Лесопарк на ул. Кайсерово.

А уже 29 мая столица отмечает День города. Ранее мы рассказывали, куда пойти гулять на День Киева.