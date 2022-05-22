Гей, тут небезпечно! Перелік парків Києва, які можуть бути замінованими

Вже за тиждень почнеться літо, й столицю знову заполонять кияни, які відпочивають в парках, скверах, сидять на зелених галявинах і насолоджуються вільними миттєвостями.

Проте нині прогулянки можуть перервати повітряні тривоги. Міська влада просить киян обережно гуляти парками міста та не чіпати підозрілі предмети, адже вони можуть бути вибухонебезпечними.

У КМДА повідомили, що внаслідок бойових дій під час оборони Києва на деяких ділянках територій проводились мінування місцевості як українськими військовими, так і противником.

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Крім того, через те, що ворог застосовував авіацію та артилерію, кількість небезпечних знахідок ще більше зросла. Це можуть бути не розірвані снаряди, авіаційні бомби, міни.

Парки Києва, які можуть бути небезпечними

В деяких парках Києва також тривають роботи із прибирання від вибухонебезпечних предметів. Саме тому просять не наближатись до фортифікаційних споруд та їх залишків у наступних парках та скверах:

Дарницький район

Сквер Привокзальний,

Сквер Григоренка 36-38.

Дніпровський район

Парк вздовж вул. Малишка (сторона мосту на вул. Будівельників),

Парк Попудренко.

Деснянський район

Парк Кіото (західна частина),

Парк Деснянський (південна частина),

Парк ім. Шухевича (західна частина),

Парк з водними об’єктами вздовж проспекту Шухевича 3 черга (західна частина),

Парк Муромець (південна частина).

Оболонський район

Сквер на розі просп. Оболонського та вул. М. Тимошенка (центральна частина),

Сквер О. Архипенка, 5 (східна частина),

Сквер на розі просп. Мінський та вул. Ю. Кондратюка (північна частина),

Сквер на Мінській площі (західна частина).

Подільський район

Сквер на Петрівці (ріг вул. Костянтинівської та вул. Заводської),

Сквер на просп. Правди, 70-76,

Парк Кинь-Грусть (у межах вул. Кобзарської та вул. Сошенка).

Шевченківський район

Сквер Мюнхенський,

Парк Нивки (західна частина, метро Берестейська),

Сквер на Подільському узвозі,

Парк на схилах Смородинського узвозу,

Парк Бабин Яр,

Парк Сирецький Гай (з боку вулиці Стеценка),

Сквер Довнар-Запольського.

Соломʼянський район

Парк Захисників України.

Святошинський район

Парк Юність (зі сторони вул. Покотила),

Парк ім. Феодори Пушиної (зі сторони просп. Перемоги),

Бульвар Вернадського Академіка (західна частина),

Сквер на розі просп. Перемоги та вул. Чорнобильської (зі сторони просп. Перемоги).

Голосіївський район

Лісопарк по вул. Кайсарова.

Цьогоріч 29 травня столиця відзначає день міста. Тож раніше ми розповідали, куди можна піти погуляти на День Києва.