Гей, тут небезпечно! Перелік парків Києва, які можуть бути замінованими

Вже за тиждень почнеться літо, й столицю знову заполонять кияни, які відпочивають в парках, скверах, сидять на зелених галявинах і насолоджуються вільними миттєвостями.
Проте нині прогулянки можуть перервати повітряні тривоги. Міська влада просить киян обережно гуляти парками міста та не чіпати підозрілі предмети, адже вони можуть бути вибухонебезпечними.
У КМДА повідомили, що внаслідок бойових дій під час оборони Києва на деяких ділянках територій проводились мінування місцевості як українськими військовими, так і противником.
Крім того, через те, що ворог застосовував авіацію та артилерію, кількість небезпечних знахідок ще більше зросла. Це можуть бути не розірвані снаряди, авіаційні бомби, міни.
В деяких парках Києва також тривають роботи із прибирання від вибухонебезпечних предметів. Саме тому просять не наближатись до фортифікаційних споруд та їх залишків у наступних парках та скверах:
Цьогоріч 29 травня столиця відзначає день міста. Тож раніше ми розповідали, куди можна піти погуляти на День Києва.