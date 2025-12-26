Стиль жизни

Средняя продолжительность жизни в Украине в 2025 году: мы стали жить меньше, на сколько

Ольга Петухова, редактор сайта 26 декабря 2025, 15:15 3 мин.
Средняя продолжительность жизни в Украине
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь