Средняя продолжительность жизни в Украине в 2025 году: мы стали жить меньше, на сколько

Война разрушительна для всех сфер экономики. Но прежде всего она губит человеческие жизни. Тысячи жертв войны — это личные трагедии и огромный демографический минус. Какая в 2025 году, по расчетам специалистов, средняя продолжительность жизни в Украине — читай в материале.

На сколько уменьшилась численность населения Украины

В настоящее время динамика численности граждан Украины негативна. Главной причиной уменьшения украинцев является российское вторжение, которое привело к временной потере части территории, соответственно — и ее населения.

В 2001 году, когда была проведена последняя всеукраинская перепись, нас проживало в стране 48, 5 миллионов. А в 2023 году, после начала полномасштабного вторжения, в Украине осталось, по данным Госкомстата, 36,3 миллиона человек.

Но ждать лучшего пока не приходится: прогнозы Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины крайне пессимистические.

В течение следующего десятилетия может произойти существенное уменьшение количества граждан Украины. По расчетам — вплоть до 25,2 млн человек.

Какая средняя продолжительность жизни в Украине

Средняя продолжительность жизни украинцев, по данным Министерства социальной политики, существенно снизилась. Причины: люди гибнут от российской вооруженной агрессии, не выдерживают стресса жизни в оккупации и в зонах боевых действий, уезжают в вынужденную эвакуацию. Все это влечет за собой демографический кризис.

Причинами демографического кризиса в Украине является существенное снижение рождаемости, повышение смертности и снижение средней продолжительности жизни.

Согласно данным проекта Стратегии демографического развития Украины на период до 2040 года, средняя продолжительность жизни в Украине снизилась и у мужчин, и у женщин.

Средняя продолжительность жизни мужчин в Украине в 2020 году составила 66,4 лет. Летом 2023 года — 57,3 года.

Средняя продолжительность жизни мужчин в Украине, по сравнению с периодом до начала полномасштабного вторжения, снизилась на 9 лет.

Средняя продолжительность жизни женщин в Украине сократилась с 76,2 года (в 2020 году) до 70,9 года (в 2023 году).

Женщины, по сравнению с периодом до начала полномасштабной агрессии, стали жить на 5 лет меньше.

Данных за 2025 год пока в Министерстве социальной политики не обнародовали.

Причины сокращения средней продолжительности жизни в Украине

Средняя продолжительность жизни рассчитывается математическим путем на основе анализа данных, среди которых главными являются: количество умерших, число родившихся и общее количество людей в стране.

Исходя из этого, статистики определяют главные негативные причины, сокращающие среднюю продолжительность жизни украинцев.

Причины, влияющие на сокращение продолжительности жизни

снижение уровня рождаемости: в 2020 году суммарный коэффициент рождаемости в Украине составил 1,2 на одну женщину. Это почти вдвое ниже показателя 2,2, указывающего на воспроизводство населения без его прироста.

За период полномасштабной войны коэффициент рождаемости снизился еще больше: с 1,2 на одну женщину до 1,0.

высокий уровень преждевременной смертности, в том числе: от боевых действий вследствие снижения уровня благосостояния, из-за низкого уровня медицинской помощи в сельской местности;

вынужденная эмиграция за границу и внутреннее перемещение, вызывающее существенные жилищные и бытовые проблемы.

В Украине разработана стратегия демографического развития на период до 2040 года. Если социально-политические условия позволят претворить ее в жизнь, численность населения Украины к 1 января 2041 года составит 33,9 миллиона человек.

Раньше мы рассказывали, сколько украинцев находится в Европе сейчас.

