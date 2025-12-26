Середня тривалість життя в Україні у 2025 році: ми стали жити менше, на скільки

Війна руйнівна для всіх сфер економіки. Але насамперед вона губить людські життя. Тисячі жертв війни — це трагічні особисті втрати та величезний демографічний “мінус”. Якою у 2025 році, за розрахунками спеціалістів, є середня тривалість життя в Україні — читай у матеріалі.

На скільки зменшилась чисельність населення України

Наразі динаміка чисельності громадян України є негативною. Головною причиною зменшення українців є російське вторгнення, яке призвело до тимчасової втрати частини території, відповідно — і її населення.

У 2001 році, коли був проведений останній всеукраїнський перепис, нас мешкало в країні 48, 5 мільйонів. А у 2023 році, після початку повномасштабного вторгнення, в Україні залишилося, за даними Держкомстату, 36,3 мільйона осіб.

Та чекати на краще поки не доводиться: прогнози Інституту демографії та проблем якості життя НАН України вкрай песимістичні.

Протягом наступного десятиліття може відбутися істотне зменшення кількості громадян України. За розрахунками — аж до 25,2 млн осіб.

Яка середня тривалість життя в Україні

Середня тривалість життя українців, за даними Міністерства соціальної політики, суттєво зменшилася. Причина — люди гинуть від російської збройної агресії, не витримують стресу життя в окупації та в зонах бойових дій, виїжджають у вимушену евакуацію. Все це спричиняє демографічну кризу.

Причинами демографічної кризи в Україні є суттєве зниження народжуваності, підвищення смертності та зниженні середньої тривалості життя.

Згідно з даними проєкту Стратегії демографічного розвитку України на період до 2040 року, середня тривалість життя в Україні зменшилася й у чоловіків, і у жінок.

Середня тривалість життя чоловіків в Україні у 2020 році становила 66,4 року. Влітку 2023 року — 57,3 року.

Середня тривалість життя чоловіків в Україні порівняно з періодом до початку повномасштабного вторгнення знизилась на 9 років.

Середня тривалість життя жінок в Україні скоротилася із 76,2 року (у 2020 році) до 70,9 року (у 2023 році).

Жінки порівняно з періодом до початку повномасштабної агресії стали жити на 5 років менше.

Даних за 2025 рік поки в Міністерстві соціальної політики не оприлюднювали.

Причини скорочення середньої тривалості життя в Україні

Середня тривалість життя вираховується математичним шляхом на основі аналізу даних, серед яких головними є: кількість померлих, число народжених та загальна кількість людей в країні. Виходячи з цього, статисти визначають головні негативні причини, які скорочують середню тривалість життя українців.

Причини, які впливають на скорочення тривалості життя

зниження рівня народжуваності: у 2020 році сумарний коефіцієнт народжуваності в Україні становив 1,2 на одну жінку. Це майже вдвічі нижче за показник 2,2, який вказує на відтворення населення без його приросту.

За період повномасштабної війни коефіцієнт народжуваності знизився ще більше: з 1,2 на одну жінку до 1,0.

високий рівень передчасної смертності, в тому числі: від бойових дій, внаслідок зниження рівня добробуту, через низький рівень медичної допомоги в сільській місцевості;

вимушена еміграція за кордон та внутрішнє переміщення, яке спричиняє суттєві житлові та побутові проблеми.

В Україні нині розроблена стратегія демографічного розвитку на період до 2040 року. Якщо соціально-політичні умови дозволять втілити її в життя, чисельність населення України до 1 січня 2041 року становитиме 33,9 мільйона осіб.

