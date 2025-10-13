Залишиться всього 10 млн? Які демографічні виклики постають перед Україною

Президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов обговорив актуальні проблеми освіти, еміграції кваліфікованих фахівців та демографічні тенденції в Україні. Про що конкретно говорив Милованов та які шляхи рішення існують — читай у матеріалі.

Аспект проблеми: вимивання мізків та демографічні тенденції

Тимофій Милованов у інтерв’ю Українській правді зазначив, що еміграція талановитої молоді — це тривала тенденція, яка посилилася через війну.

Наприклад, серед учасників міжнародних олімпіад з програмування та математики значна частина обирає навчання за кордоном, зокрема в Польщі, замість українських університетів. Це призводить до втрати потенціалу для розвитку країни, особливо в сферах технологій та інженерії.

У контексті демографії, за песимістичним сценарієм, населення України може скоротитися до 10-15 мільйонів через еміграцію та інші фактори, а оптимістичний варіант передбачає 35-40 мільйонів, якщо війна завершиться і відбудеться інтеграція в ЄС.

Проблема також пов’язана з недостатнім фінансуванням освіти: українські топові університети вкладають у студента 1,5-2 тисячі доларів на рік. Це робить Україну менш конкурентоспроможною в технологічній сфері і не лише: неефективні виші, яких понад 400, часто функціонують для видання дипломів без реальної освіти, що розпорошує ресурси.

Шляхи розв’язання проблеми

Для подолання цих викликів Милованов пропонує концентрувати ресурси на якісних університетах, таких як KSE, яка з 2022 року зросла з 300 до 2000 студентів і залучає інвестиції від міжнародних донорів. Наприклад, школа викупила гольф-клуб за 18 мільйонів доларів для створення сучасного кампусу, а також отримує гранти від Швеції та Данії на розвиток.

Ключовими кроками є створення умов для повернення емігрантів: забезпечення житлом, роботою та якісною освітою. Опитування біженців у Німеччині показало, що саме ці фактори мотивують до репатріації. Крім того, варто дозволити ринку відсіяти неефективні виші через конкуренцію.

На демографічному рівні Милованов бачить потенціал у переході до високотехнологічної економіки з акцентом на автоматизацію, штучний інтелект та інженерію, що підвищить ефективність і зменшить залежність від великої кількості робочої сили.

