Остается всего 10 млн? Какие вызовы предстают перед демографией Украины

Президент Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Милованов обсудил актуальные проблемы образования, эмиграции квалифицированных специалистов и демографические тенденции в Украине. О чем конкретно говорил Милованов и какие пути решения существуют — читай в материале.

Аспект проблемы: вымывание мозгов и демографические тенденции

Тимофей Милованов в интервью Украинской правде отметил, что эмиграция талантливой молодежи — это длительная тенденция, которая усилилась из-за войны.

Например, среди участников международных олимпиад по программированию и математике значительная часть выбирает обучение за рубежом, в частности в Польше, вместо украинских университетов. Это приводит к потере потенциала для развития страны, особенно в сферах технологий и инженерии.

В контексте демографии, по пессимистическому сценарию, население Украины может сократиться до 10-15 миллионов из-за эмиграции и других факторов, тогда как оптимистичный вариант предусматривает 35-40 миллионов, если война закончится и произойдет интеграция в ЕС.

Проблема также связана с недостаточным финансированием образования: украинские топовые университеты вкладывают в студента 1,5-2 тысячи долларов в год. Это делает Украину менее конкурентоспособной в технологической сфере и не только: неэффективные вузы, которых более 400, часто функционируют для выдачи дипломов без реального образования, что распыляет ресурсы.

Пути решения проблемы

Для преодоления этих вызовов Милованов предлагает концентрировать ресурсы на качественных университетах, таких как KSE, которая с 2022 года выросла с 300 до 2000 студентов и привлекает инвестиции от международных доноров. Например, школа выкупила гольф-клуб за 18 миллионов долларов для создания современного кампуса, а также получает гранты от Швеции и Дании на развитие.

Ключевыми шагами являются создание условий для возвращения эмигрантов: обеспечение жильем, работой и качественным образованием. Опрос беженцев в Германии показал, что именно эти факторы мотивируют к репатриации. Кроме того, стоит позволить рынку отсеять неэффективные вузы через конкуренцию.

На демографическом уровне Милованов видит потенциал в переходе к высокотехнологичной экономике с акцентом на автоматизацию, искусственный интеллект и инженерию, что повысит эффективность и уменьшит зависимость от большого количества рабочей силы.

