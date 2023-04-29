“Не издивайтесь” с украинского языка. Как обнаружить суржик и заменить его

Украинский язык самостоятельный и многогранный, но вместе с тем зависит от определенных факторов, влияющих на его формирование и развитие. К ним можно отнести и суржик.

Напомним, что суржик — это искусственное сочетание слов из двух или нескольких языков, в результате которого создаются их новые значения. Обычно это слова из украинского и русского языков.

Украинцы так привыкли к суржику, что иногда даже не замечают его употребление в повседневной жизни. Однако когда слова из чужого языка употребляются бездумно и извращается их содержание вместе, это очень засоряет наше общение.

Почему важно отказаться от суржика

Даже понимая, что суржик уродует не только украинский язык, но и информацию, которую хочет донести человек, некоторые люди все равно считают его народным достоянием и ассоциируют с чем-то родным и своим.

Но мало кто знает, что это также фактор, влияющий на нашу языковую идентичность. Это особенно актуально в период полномасштабной войны с Россией.

Один из мифов российской пропаганды основывается на вымышленном утверждении, что украинский язык — это суржик, а настоящего литературного языка у украинцев до сих пор нет.

Использование суржика в общении может даже изменить значение информации. Это происходит из-за того, что человек может употреблять слово в известном только ему смысле, к тому же с многочисленными нарушениями грамматических норм.

Как лучше заменить суржик

Русские слова настолько хорошо укоренились в украинском языке, что мало кто может отрицать их происхождение из языка врага. Предлагаю рассмотреть наиболее распространенные примеры.

Чаще всего суржик можно услышать в употреблении глаголов:

получати — отримувати;

помниш — пам’ятаєш;

підстроюватися — підлаштовуватися;

начинати — починати;

представте собі — тільки подумайте;

мішати — заважати;

іздіватися — знущатися;

поняв — зрозумів;

включити — увімкнути;

співставляти — порівнювати;

відноситися — ставитися, належати, стосуватися;

знімати квартиру — винаймати квартиру.

Не менее распространены также и другие формы слов, которые мы можем услышать в общении:

інакший — інший;

хотя — хоча;

все рівно — все одно;

наоборот — навпаки;

нагрузка — навантаження;

вопше — взагалі;

канєшно — звичайно, звісно;

почті — майже;

тоже — теж, також;

співпадіння — збіг;

взамін — замість;

бажаючий — охочий;

кілька років назад — кілька років тому;

чуть не — мало не.

Часто диалекты определенных регионов Украины принято считать разновидностью суржика, но это совсем не так. Ранее Вікна рассказывали об украинских диалектах и их влиянии на наш язык.