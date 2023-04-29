“Не издивайтесь” с украинского языка. Как обнаружить суржик и заменить его

Украинский язык самостоятельный и многогранный, но вместе с тем зависит от определенных факторов, влияющих на его формирование и развитие. К ним можно отнести и суржик.
Напомним, что суржик — это искусственное сочетание слов из двух или нескольких языков, в результате которого создаются их новые значения. Обычно это слова из украинского и русского языков.
Украинцы так привыкли к суржику, что иногда даже не замечают его употребление в повседневной жизни. Однако когда слова из чужого языка употребляются бездумно и извращается их содержание вместе, это очень засоряет наше общение.
Даже понимая, что суржик уродует не только украинский язык, но и информацию, которую хочет донести человек, некоторые люди все равно считают его народным достоянием и ассоциируют с чем-то родным и своим.
Но мало кто знает, что это также фактор, влияющий на нашу языковую идентичность. Это особенно актуально в период полномасштабной войны с Россией.
Один из мифов российской пропаганды основывается на вымышленном утверждении, что украинский язык — это суржик, а настоящего литературного языка у украинцев до сих пор нет.
Один из мифов российской пропаганды основывается на вымышленном утверждении, что украинский язык — это суржик, а настоящего литературного языка у украинцев до сих пор нет.
Использование суржика в общении может даже изменить значение информации. Это происходит из-за того, что человек может употреблять слово в известном только ему смысле, к тому же с многочисленными нарушениями грамматических норм.
Русские слова настолько хорошо укоренились в украинском языке, что мало кто может отрицать их происхождение из языка врага. Предлагаю рассмотреть наиболее распространенные примеры.
Чаще всего суржик можно услышать в употреблении глаголов:
Фото: Pexels
Не менее распространены также и другие формы слов, которые мы можем услышать в общении:
Часто диалекты определенных регионов Украины принято считать разновидностью суржика, но это совсем не так. Ранее Вікна рассказывали об украинских диалектах и их влиянии на наш язык.