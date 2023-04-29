“Не іздівайтесь” з української мови. Як виявити суржик та замінити його

Українська мова самостійна та багатогранна, але водночас залежить від певних факторів, які впливають на її формування та розвиток. До них можна віднести й суржик.

Щоб пригадати, суржик — це штучне поєднання слів з двох або кількох мов, унаслідок якого створюються їхні нові значення. Зазвичай це слова з української та російської мов.

Українці настільки звикли до суржику, що інколи навіть не помічають його вживання у повсякденному житті. Однак якщо слова з чужої мови вживати бездумно та перекручувати їхній зміст, це дуже засмічує наше спілкування.

Чому важливо відмовитись від суржику

Навіть розуміючи, що суржик спотворює не тільки українську мову, а й інформацію, яку хоче донести мовець, деякі люди все одно вважають його народним надбанням і асоціюють з чимось рідним та своїм.

Але мало хто знає, що це також фактор, який впливає на нашу мовну ідентичність. Це особливо актуально у час повномасштабної війни з Росією.

Один із міфів російської пропаганди ґрунтується на вигаданому твердженні, що українська мова — це суржик, а справжньої літературної мови в українців досі немає.

Використання суржику в спілкуванні може навіть змінити значення інформації. Це відбувається через те, що мовець може вживати слово у відомому тільки йому значенні, до того ж із численними порушеннями граматичних норм.

Як краще замінити суржик

Російські слова-покручі настільки добре вкоренилися в українській мові, що мало хто може заперечити їхнє походження з мови ворога. Пропоную розглянути найбільш поширені приклади.

Найчастіше суржик можна почути у вживанні дієслів:

получати — отримувати;

помниш — пам’ятаєш;

підстроюватися — підлаштовуватися;

начинати — починати;

представте собі — тільки подумайте;

мішати — заважати;

іздіватися — знущатися;

поняв — зрозумів;

включити — увімкнути;

співставляти — порівнювати;

відноситися — ставитися, належати, стосуватися;

знімати квартиру — винаймати квартиру.

Не менш поширені також інші форми слів, які ми можемо почути під час спілкування:

інакший — інший;

хотя — хоча;

все рівно — все одно;

наоборот — навпаки;

нагрузка — навантаження;

вопше — взагалі;

канєшно — звичайно, звісно;

почті — майже;

тоже — теж, також;

співпадіння — збіг;

взамін — замість;

бажаючий — охочий;

кілька років назад — кілька років тому;

чуть не — мало не.

Часто діалекти певних регіонів України заведено вважати різновидами суржику, проте це зовсім не так. Раніше Вікна розповідали про українські діалекти та їх вплив на нашу мову.