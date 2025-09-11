11 сентября: какой церковный праздник, как отмечают и чего нельзя делать

В наши дни 11 сентября отмечают сразу два праздника — все зависит от того, каким календарем пользуется человек. Читай в материале, который праздник 11 сентября отмечают по старому календарю и который по новому.

Какой праздник 11 сентября по старому календарю

По старому календарю 11 сентября большое количество православных церквей, соблюдающих юлианский календарь, отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи (иногда — Иоанна Крестителя).

Этот день посвящен памяти мученической смерти одного из самых известных и уважаемых в христианстве святых, которого церковь чтит как последнего пророка Ветхого Завета.

Ирод Антипа, тетрарх Галилеи и сын Ирода Великого, заключил в тюрьму Иоанна Крестителя за то, что тот открыто осуждал его незаконный брак с Иродиадой — женой его брата Филиппа. Обиженная Иродиада, искала способ отомстить Иоанну.

Такая возможность появилась во время пира в честь дня рождения Ирода. Дочь Иродиады, Соломия, исполнила танец, так поразивший царя, что он пообещал ей исполнить любое желание. По совету матери Соломия попросила главу Иоанна Крестителя на подносе.

Ирод, хоть и расстроился, ведь чтил Иоанна как праведника, не смог нарушить присягу перед гостями и приказал казнить пророка. Главу Иоанна Крестителя принесли на подносе, а тело похоронили его ученики.

Что запрещено делать 11 сентября на Усекновение главы Иоанна Предтечи

В православной церкви этот день считается днем ​​строгого поста – запрещенные яйца, мясо, молочные продукты, круглые овощи и фрукты, красные продукты.

Кроме того, есть еще несколько запретов, которые следует соблюдать:

Развлечения: в этот день запрещено устраивать свадьбу, петь или танцевать;

Нарезка продуктов: нельзя резать ничего круглого, напоминающего голову;

Исцеление: люди с головными болями молятся Иоанну о лечебных свойствах и облегчении самочувствия.

Какой праздник 11 сентября по новому календарю

По новому церковному календарю 11 сентября верующие отмечают день памяти святой преподобной Феодоры Александрийской.

Феодора жила в Александрии. В юности она согрешила, нарушив супружескую верность. Осознав глубину своей ошибки, женщина решила отказаться от светской жизни.

Переодевшись в мужскую одежду, она пришла в монастырь и была принята в братию под именем Феодор. Как-то праздник был послан в Александрию для покупки хлеба. В отеле Енатского монастыря проживала тогда дочь игумена. Обольщенная красотой молодого монаха, она стала склонять святую ко греху, не зная, что перед ней женщина. Услышав отказ, она согрешила с другим гостем, зачала ребенка, сказав отцу, что его соблазнил Феодор-монах. Когда блудница родила, Енатские монахи принесли младенца в монастырь, вручили преподобному и выгнали его из монастыря. Святая смиренно покорилась новому испытанию, видя в нем искупление прежнего греха. Только после смерти братья узнали, что святая была женщиной.

Что запрещено делать в день памяти Феодоры Александровской

Есть несколько запретов, которые верующие соблюдают в этот день:

Острые предметы: не следует пользоваться острыми предметами, ведь они могут принести беду в семью;

Отказ в помощи: нельзя отказывать кому-то, если кто просит у тебя о помощи, иначе тебя ждет такая же ситуация;

В этот день нельзя ссориться.

В народе 11 сентября раньше называлось Феодорин день, потому что она всю свою жизнь искупила грех и пыталась тянуть с собой бремя смирения.

Кроме церковных праздников в Украине в сентябре отмечают большое количество профессиональных дней — читай в материале, профессиональные праздники в сентябре 2025 года ждут нас.

