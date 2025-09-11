11 вересня: яке церковне свято, як відзначають та чого не можна робити

У наші дні 11 вересня відзначається одразу два свята — все залежить від того, яким календарем користується людина. Читай у матеріалі, яке свято 11 вересня відзначають за старим календарем і яке — за новим.

Яке свято 11 вересня за старим календарем

За старим календарем 11 вересня велика кількість православних церков, що дотримуються юліанського календаря, відзначають Усікновення глави Іоанна Предтечі (іноді — Іоанна Хрестителя).

Цей день присвячений пам’яті мученицької смерті одного з найвідоміших та найшанованіших у християнстві святих, якого церква вшановує як останнього пророка Старого Завіту.

Ірод Антипа, тетрарх Галілеї та син Ірода Великого, ув’язнив Іоанна Хрестителя за те, що той відкрито засуджував його незаконний шлюб з Іродіадою — дружиною його брата Филипа. Ображена Іродіада, шукала способу помститися Іоанну.

Така можливість з’явилася під час бенкету на честь дня народження Ірода. Дочка Іродіади, Соломія, виконала танець, який так вразив царя, що він пообіцяв їй виконати будь-яке бажання. За порадою матері Соломія попросила голову Іоанна Хрестителя на таці.

Ірод, хоч і засмутився, адже шанував Іоанна як праведника, не зміг порушити присягу перед гостями й наказав стратити пророка. Голову Іоанна Хрестителя принесли на таці, а тіло поховали його учні.

Що заборонено робити 11 вересня на Усікновення глави Іоанна Предтечі

У православній церкві цей день вважається днем суворого посту — заборонені яйця, м’ясо, молочні продукти, круглі овочі й фрукти, червоні продукти.

Окрім цього, є ще кілька заборон, яких слід дотримуватись:

Розваги: у цей день заборонено влаштовувати весілля, співати чи танцювати;

Нарізання продуктів: не можна різати нічого круглого, що нагадує голову;

Зцілення: люди з головними болями моляться Іоанну за лікувальні властивості та полегшення самопочуття.

Яке свято 11 вересня за новим календарем

За новим церковним календарем 11 вересня віряни відзначають день пам’яті святої преподобної Феодори Олександрійської.

Теодора жила в Александрії. В юності вона згрішила, порушивши подружню вірність. Усвідомивши глибину своєї помилки, жінка вирішила відмовитися від світського життя.

Переодягнувшись у чоловічий одяг, вона прийшла до монастиря і була прийнята до братії під іменем Феодор. Якось свята була послана в Олександрію для покупки хліба. В готелі Єнатського монастиря проживала тоді дочка ігумена. Спокушена красою молодого ченця, вона стала схиляти святу до гріха, не знаючи, що перед нею жінка. Почувши відмову, вона згрішила з іншим гостем, зачала дитину, сказавши батьку, що її звабив Феодор-монах. А коли блудниця народила, Єнатські монахи принесли немовля в монастир, вручили преподобній і вигнали її з монастиря. Свята смиренно скорилася новому випробуванню. Лише після смерті брати дізналися, що свята була жінкою.

Що заборонено робити у день пам’яті Феодори Олександрівської

Є декілька заборон, яких віряни дотримуються цього дня:

Гострі предмети: не слід користуватися предметами, що є гострими, адже вони можуть принести біду у сім’ю;

Відмова у допомозі: не можна відмовляти комусь, якщо хтось просить у тебе про допомогу, інакше тебе чекає така сама ситуація;

Сварки: у цей день не можна сваритися.

У народі 11 вересня раніше мало назву Феодорин день, тому що вона все своє життя спокутувала гріх та намагалася тягнути з собою тягар смирення.

