2 октября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

В октябре в Украине и мире принято отмечать немало праздников. И 2 октября — не исключение. В этот день празднуют религиозные и профессиональные, международные и всемирные праздники. А подробнее о том, какой праздник 2 октября и о традициях этого дня — читай далее в материале.

2 октября: какой праздник в 2023 году

Всемирный День архитектора

Это праздник, который начали отмечать еще в 1946 году. Его ввели после завершения Второй мировой войны. Тогда нужно было восстанавливать города, здания, предприятия. И уже с 1985 года было решено ежегодно праздновать Всемирный день архитектора в первый понедельник октября.

Международный день борьбы против насилия

Этот день начали отмечать относительно недавно — в 2007 году. Он был установлен Генассамблеей ООН, а посвящен он Дню рождения Махатмы Ганди — человека, который сформулировал философию ненасилия, а также повлиял на национальные и международные движения сторонников мирных перемен.

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Международный день врача

Международный день врача было принято отмечать ВОЗ в первый понедельник октября. Он направлен на чествование и благодарность врачам за их работу.

Международный день уролога

Это еще один медицинский праздник, который ежегодно отмечают 2 октября. Урология — это отрасль медицины, которая изучает, диагностирует и лечит заболевания мочевой системы мужчин и женщин и мужских половых органов. Поэтому если у тебя есть близкие или знакомые урологи — не забудь поздравить их с профессиональным праздником.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

С сентября этого года вступил в силу новый церковный календарь. И согласно ему, 2 октября 2023 года день памяти святых мучеников Киприана и Иустины.

Святые мученики Киприан и Иустина почитаются в православной и католической церквях как святые, погибшие за христианскую веру. В этот день принято посещать церковь и молиться этим святым о защите от чар и духов.

По старому церковному календарю 2 октября в Украине чтят память двух святых мучеников — Зосимы Пустынника и Трофима.

Приметы 2 октября 2023 года

В этот день существует ряд народных примет, которых важно придерживаться.

Если 2 октября прошел дождь — готовься к заморозкам через неделю.

Если в этот день быстро и много листьев опадает с деревьев — пора прятать ульи.

Если за окном тепло — осень обещает быть такой же теплой.

Если много желудей — к хорошему урожаю пшеницы в следующем году.

Что сегодня можно и нельзя делать 2 октября

2 октября можно собирать с огорода пастернак, свеклу и щавель. Также, если ты давно планировал(-а) обновить прическу — этот день прекрасно подходит для стрижки и окрашивания.

Что касается запретов в этот день, то 2 октября не приводи домой чужих людей и животных. Считается, что это к неприятностям в жизни.

Кроме того, в этот день запрещено сквернословить, ругаться, сплетничать. Важно также не пить алкоголь, поскольку еще издавна считалось, что это может спровоцировать появление серьезных болезней и потери благосостояния.

Если сегодня ты собирался(-лась) переезжать — лучше воздержись и сделай это в другой день, чтобы избежать неудач. Это же касается и дальних поездок.

Ранее мы рассказывали о церковных праздниках в октябре 2023 — старый и новый стиль.

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