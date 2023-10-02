2 жовтня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

У жовтні в Україні та світі заведено відзначати чимало свят. І 2 жовтня — не виняток.

У цей день святкують релігійні та професійні, міжнародні та всесвітні свята. А детальніше про те, яке свято 2 жовтня та про традиції цього дня — читай далі у матеріалі.

2 жовтня: яке свято у 2023 році

Всесвітній День архітектора

Це свято, що почали відзначати ще у 1946 році. Його створено після завершення Другої світової війни. Тоді потрібно було відновлювати міста, будівлі, підприємства. І, власне, з 1985 року встановили щорічно святкувати Всесвітній день архітектора у перший понеділок жовтня.

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Міжнародний день боротьби проти насилля

Цей день почали відзначати відносно нещодавно — у 2007 році. Його було встановлено Генасамблеєю ООН, а присвячений він до Дня народження Магатми Ґанді — людини, що сформулювала філософію ненасильства, а також вплинула на національні та міжнародні рухи прихильників мирних змін.

Міжнародний день лікаря

Міжнародний день лікаря було заведено відзначати ВООЗ у перший понеділок жовтня. Він спрямований на вшанування та подяку лікарям за їхню роботу.

Міжнародний день уролога

Це ще одне медичне свято, яке щорічно відзначають 2 жовтня. Урологія — це галузь медицини, що вивчає, діагностує та лікує захворювання сечової системи чоловіків і жінок та чоловічих статевих органів. Тож якщо маєш близьких чи знайомих урологів — не забудь привітати їх з професійним святом.

Яке сьогодні церковне свято в Україні

З вересня цього року набрав чинності новий церковний календар. І згідно з ним, 2 жовтня 2023 року — день пам’яті святих мучеників Кипріяна та Юстини.

Святі мученики Кипріян та Юстина вшановуються в православній і католицькій церквах, як святі, що загинули за християнську віру. У цей день заведено відвідувати церкву та молитися цим святим про захист від чарів та духів.

За старим церковним календарем 2 жовтня в Україні вшановують пам’ять двох святих мучеників — Зосими Пустельника і Трохима.

Прикмети 2 жовтня 2023

У цей день існує низка народних прикмет, яких важливо дотримуватися.

Якщо 2 жовтня пройшов дощ — готуйся до заморозків за тиждень.

Якщо у цей день швидко та багато листя опадає з дерев — час ховати вулики.

Якщо за вікном тепло — осінь обіцяє бути такою ж теплою.

Якщо багато жолудів — до хорошого врожаю пшениці у наступному році.

Що сьогодні можна і не можна робити 2 жовтня

2 жовтня можна збирати з городу пастернак, буряк та щавель. Також, якщо ти давно планував(-ла) оновити зачіску — цей день чудово підходить для стрижки та фарбування.

Щодо заборон у цей день, то 2 жовтня не приводь додому чужих людей та тварин. Вважається, що це до неприємностей у житті.

Крім того, у цей день заборонено лихословити, лаятися, пліткувати. Важливо також не пити алкоголь, оскільки ще здавна вважалося, що це може спровокувати появу серйозних хвороб та втрати добробуту.

Якщо ти цього дня збирався(-лася) переїжджати — краще утримайся та зроби це в інший день, аби уникнути невдач. Це ж стосується й далеких поїздок.

Раніше ми розповідали про церковні свята у жовтні 2023 — старий та новий стиль.

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