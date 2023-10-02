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2 жовтня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Діана Просяник, редакторка сайту 02 Жовтня 2023, 10:35
2 жовтня яке свято

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2 жовтня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня
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2 жовтня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

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