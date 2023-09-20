Праздники

20 сентября — какой сегодня праздник? Церковные, международные и украинские традиции этого дня — полная подборка

Анастасия Грубрина, редактор сайта 20 сентября 2023, 06:00
20 вересня: яке свято в Україні у 2023 році
Фото: Pexels

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