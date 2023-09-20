20 сентября — какой сегодня праздник? Церковные, международные и украинские традиции этого дня — полная подборка

Если сегодня 20 сентября на календаре, стоит проверить, ничего ли ты не пропустил(-а). Ведь каждый день может стать особенным и праздничным. Чтобы хватать все возможности для радости, мы рассказываем, какой сегодня праздник в Украине и мире.

20 сентября: какой праздник в 2023

20 сентября — не просто осенний день в нашей жизни. Каждый наш день может быть переполнен положительными эмоциями. А вдобавок к этому — есть праздники. Украинские, международные, религиозные и другие.

Мы собрали полную подборку праздников в мире, чтобы ты ничего не пропустил(-а).

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Всемирный день риса

Для вкусного и питательного продукта даже создали свой день. Для жителей Азии — это особый продукт, который употребляют всегда. Каждый год День риса отмечают 20 сентября, а основали его в 2018 году.

Рис происходит из центрального Китая, долины реки Янцзы. Об этом свидетельствуют древние сорта риса, которым более 7 тыс. лет, найденных на этих территориях.

Отметить день риса ты можешь приготовлением интересного блюда из этого продукта, которое не пробовал(-а) раньше. Например, держи рецепт ризотто по-милански.

Международный день студенческого спорта

Это ежегодный праздник, основанный Генеральной конференцией ЮНЕСКО по инициативе Международной федерации студенческого спорта.

День ввели, чтобы увеличивать внимание студентов к спорту и здоровому образу жизни. Ведь не всегда у студентов есть время и желание на что-то кроме учебы и работы. Отпраздновать этот день ты можешь полезными упражнениями для запуска лимфы.

Всемирный день паэльи

Для испанского блюда создали праздник, который отмечают по всему миру. Паэлья — блюдо из риса, шафрана, оливкового масла. К рису добавляют морепродукты или мясо, шафран, белое вино. Рецепты очень отличаются, поэтому попробовать паэлью можно даже из фасоли.

Дата празднования совпадает со всемирным днем риса и сбором урожая. В Испании проводят конкурс-празднование между шефами, где за лучше всего приготовленную паэлью можно выиграть кубок.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

20 сентября в церковном календаре — это день памяти великомучеников Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и детей их Агапия и Феописта.

Когда Евстафий во время охоты увидел образ распятого на кресте Иисуса между рогами оленя, он окрестил себя и свою семью. На его долю выпало много бед — слуги умерли, скот погиб, пришлось разлучиться с детьми и женой.

Все свои испытания он прожил без нареканий, всегда молился Богу. Семья вернулась к Евстафию, а жизнь наладилась. Великомученика Евстафия казнили за отказ приносить идолам жертву.

Национальные праздники 20 сентября

В Украине и в разных уголках мира этот день тоже имеет особое значение. Праздники 20 сентября в мире будут такие:

День HR-менеджера в Украине — этот день подходит для поздравления знакомых работников отдела кадров, рекрутеров и HR. Праздник не имеет четко определенной даты, его отмечают в третью среду сентября, поэтому в 2023 году он приходится на 20 сентября. Найти искренние и теплые поздравления с Днем HR-менеджера ты можешь в нашем материале.

День Конституции в Непале.

День свободы выражения мнений в Венесуэле, Перу и Уругвае.

Общий день защиты детей в Германии — это ежегодный государственный праздник, который отмечают на территории Тюрингии. Инициатива создана для того, чтобы детям организовывали достойные и комфортные условия в соответствии с их потребностями.

Национальный день пиццы с пепперони в США. Итальянское блюдо настолько полюбилось американцам, что день пиццы с солено-острой колбасой даже сделали национального масштаба.

Раньше мы рассказывали, какие церковные праздники будут в сентябре.

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