Как вкусно приготовить Ризотто: настоящий итальянский рецепт пошагово

Ризотто — это популярное традиционное блюдо итальянской кухни.

Слово risotto означает маленький рис.

Готовится блюдо из круглозернистого крахмалистого риса особого сорта, чаще всего арборио, богатый крахмалом.

Как приготовить ризотто

Рис предварительно обжаривают на оливковом или сливочном масле, после чего добавляют мясной или овощной бульон.

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Рис и бульон — два неизменных ингредиента, а все остальные можно выбирать, как пожелает фантазия.

Вкусное ризотто может быть с морепродуктами, грибами, овощами, курятиной, говядиной или другими видами мяса, а также сыром.

Правильно приготовленное ризотто имеет кремовую структуру и насыщенный аромат.



История возникновения ризотто

Итальянцы считают родиной ризотто Милан. Хотя историки уверяют, что у блюда арабские корни, ведь в Италии рис начали выращивать только с 14-го века.

Первое письменное упоминание о блюде встречается в 19-м веке в Трактате о кулинарии.

Ингредиенты для приготовления Ризотто по-милански

Рис — 200 г

Лук (мелко порезанный) — 1 шт.

Сливочное масло — 80 г

Пармезан (тертый) — 50 г

Куриный бульон — 800 мл

Белое сухое вино — 100 мл

Оливковое масло — 100 мл

Шафран — 0,4 г

Соль — по вкусу

Рецепт ризотто

В бульон добавляем шафран и доводим до кипения. Тем временем на сковороде разогреваем оливковое масло и 25 г сливочного масла, туда добавляем лук и обжариваем до мягкости. Далее к луку нужно добавить рис. Обжарь его несколько минут, постоянно помешивая. В готовую смесь вливаем вино и также помешиваем, пока рис не разбухнет. Далее добавляем немного бульона и солим по вкусу. Через несколько минут вливаем следующую порцию бульона, постоянно помешивая блюдо, чтобы помочь рису быстрее впитать жидкость. Вливать бульон необходимо до тех пор, пока рис не дойдет до готовности . После чего добавляем оставшиеся 65 г сливочного масла и хорошо размешиваем. Следующий этап — добавить пармезан и хорошо перемешать.

Как подавать ризотто

При подаче блюда можно посыпать его сыром сверху.

Это рецепт классического Ризотто по-итальянски. Ты же можешь сочетать рис с другими ингредиентами, экспериментировать со вкусами и выбирать свой любимый, а мы тебе в этом поможем!

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