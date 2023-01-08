Как вкусно приготовить Ризотто: настоящий итальянский рецепт пошагово

Ризотто — это популярное традиционное блюдо итальянской кухни.Слово risotto означает маленький рис.
Готовится блюдо из круглозернистого крахмалистого риса особого сорта, чаще всего арборио, богатый крахмалом.
Рис предварительно обжаривают на оливковом или сливочном масле, после чего добавляют мясной или овощной бульон.
Рис и бульон — два неизменных ингредиента, а все остальные можно выбирать, как пожелает фантазия.
Вкусное ризотто может быть с морепродуктами, грибами, овощами, курятиной, говядиной или другими видами мяса, а также сыром.
Правильно приготовленное ризотто имеет кремовую структуру и насыщенный аромат.
Итальянцы считают родиной ризотто Милан. Хотя историки уверяют, что у блюда арабские корни, ведь в Италии рис начали выращивать только с 14-го века.
Первое письменное упоминание о блюде встречается в 19-м веке в Трактате о кулинарии.
При подаче блюда можно посыпать его сыром сверху.
Это рецепт классического Ризотто по-итальянски. Ты же можешь сочетать рис с другими ингредиентами, экспериментировать со вкусами и выбирать свой любимый, а мы тебе в этом поможем!
Вкусное итальянское ризотто ты научился(-лась) готовить, теперь предлагаем узнать, как вкусно приготовить полезный булгур.