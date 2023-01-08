Як смачно приготувати ризотто: справжній італійський рецепт покроково

Ризотто — це популярна традиційна страва італійської кухні.

Слово risotto означає маленький рис.

Готується страва із круглозернистого крохмалистого рису особливого сорту, найчастіше арборіо, що багатий крохмалем.

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Як приготувати ризотто

Рис попередньо обсмажують на оливковій олії або маслі, після чого додають м’ясний або овочевий бульйон.

Рис та бульйон — два незмінних інгредієнти, а всі інші можна обирати, як бажає фантазія.

Смачне ризотто може бути з морепродуктами, грибами, овочами, курятиною, яловичиною чи іншими видами м‘яса або сиром.

Правильно приготоване ризотто має кремову структуру і насичений аромат.

Історія виникнення ризотто

Італійці вважають батьківщиною ризотто Мілан. Хоча історики запевняють, що у страви арабське коріння, адже в Італії рис почали вирощувати лише з 14-го століття.

Перша письмова згадка про страву зустрічається в 19-му столітті у Трактаті про кулінарії.

Інгредієнти для приготування ризотто по-міланськи

Рис — 200 г

Цибуля (дрібно порізана) — 1 шт.

Масло — 80 г

Пармезан (тертий) — 50 г

Курячий бульйон — 800 мл

Біле сухе вино — 100 мл

Оливкова олія — 100 мл

Шафран — 0,4 г

Сіль — за смаком

Рецепт Ризотто

До бульйону додаємо шафран та доводимо до кипіння. Тим часом на пательні розігріваємо оливкову олію та 25 г масла, додаємо туди цибулю й обсмажуємо до м‘якості. Далі до цибулі потрібно додати рис. Обсмаж його кілька хвилин, постійно помішуючи. У готову суміш вливаємо вино і також помішуємо, доки рис не розбухне. Далі додаємо трохи бульйону та солимо за смаком. За кілька хвилин вливаємо наступну порцію бульйону, постійно помішуючи страву, щоб допомогти рису швидше увібрати рідину. Додавати бульйон необхідно доти, поки рис не дійде до готовності. Після чого додаємо 65 г масла, які залишилися, та добре розмішуємо. Наступний етап — додати пармезан та добре перемішати.

Як подавати ризотто

Подавати страву можна, посипаючи зверху сиром.

Це рецепт класичного ризотто по-італійськи. Ти ж можеш поєднувати рис з іншими інгредієнтами, експериментувати зі смаками та вибирати свій улюблений, а ми тобі у цьому допоможемо!

Що ж, як готувати ризотто, ти вже знаєш, а тепер тримай рецепт, як смачно приготувати корисний булгур.