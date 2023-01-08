Як смачно приготувати ризотто: справжній італійський рецепт покроково

Ризотто — це популярна традиційна страва італійської кухні.
Слово risotto означає маленький рис.
Готується страва із круглозернистого крохмалистого рису особливого сорту, найчастіше арборіо, що багатий крохмалем.
Рис попередньо обсмажують на оливковій олії або маслі, після чого додають м’ясний або овочевий бульйон.
Рис та бульйон — два незмінних інгредієнти, а всі інші можна обирати, як бажає фантазія.
Рис та бульйон — два незмінних інгредієнти, а всі інші можна обирати, як бажає фантазія.
Смачне ризотто може бути з морепродуктами, грибами, овочами, курятиною, яловичиною чи іншими видами м‘яса або сиром.
Правильно приготоване ризотто має кремову структуру і насичений аромат.
Італійці вважають батьківщиною ризотто Мілан. Хоча історики запевняють, що у страви арабське коріння, адже в Італії рис почали вирощувати лише з 14-го століття.
Перша письмова згадка про страву зустрічається в 19-му столітті у Трактаті про кулінарії.
Подавати страву можна, посипаючи зверху сиром.
Це рецепт класичного ризотто по-італійськи. Ти ж можеш поєднувати рис з іншими інгредієнтами, експериментувати зі смаками та вибирати свій улюблений, а ми тобі у цьому допоможемо!
Що ж, як готувати ризотто, ти вже знаєш, а тепер тримай рецепт, як смачно приготувати корисний булгур.