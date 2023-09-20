20 вересня — яке сьогодні свято? Церковні, міжнародні та українські традиції цього дня — повна добірка

Якщо сьогодні 20 вересня на календарі, варто перевірити, чи нічого ти не пропустив(-ла). Адже кожен день може стати особливим та святковим. Аби хапати усі можливості для радощів, ми розповідаємо, яке сьогодні свято в Україні та світі.

20 вересня: яке свято у 2023 році

20 вересня — не просто осінній день у нашому житті. Кожен наш день може бути переповненим позитивними емоціями. А на додачу до цього — є свята. Українські, міжнародні, релігійні та інші.

Ми зібрали повну добірку свят у світі, аби ти нічого не пропустив(-ла).

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Всесвітній день рису

Для смачного та поживного продукту створили навіть свій день. Для мешканців Азії — це особливий продукт, який вживають щодня. Щороку День рису відзначають 20 вересня, а заснували його у 2018 році.

Рис походить з центрального Китаю, долини річки Янцзи. Про це свідчать давні сорти рису, яким понад 7 тис. років, що були знайдені на цих територіях.

Відзначити день рису ти можеш приготуванням цікавої страви з цього продукту, яку не куштував(-ла) раніше. Наприклад, тримай рецепт ризотто по-міланськи.

Міжнародний день студентського спорту

Це щорічне свято, яке було започатковане Генеральною конференцією ЮНЕСКО за ініціативою Міжнародної федерації студентського спорту.

День запровадили, аби збільшувати увагу студентів до спорту та здорового способу життя. Адже не завжди студенти мають час і бажання на щось крім навчання та роботи. Відсвяткувати цей день ти можеш корисними вправами для запуску лімфи.

Всесвітній день паельї

Для іспанської страви створили свято, яке відзначають у всьому світі. Паелья — страва з рису, шафрану, оливкової олії. До рису додають морепродукти або м’ясо, шафран, біле вино. Рецепти дуже відрізняються, тому спробувати паелью можна навіть із квасолі.

Дата святкування збігається зі всесвітнім днем рису та зборами врожаю. В Іспанії проводять конкурс-святкування між шефами, де за найкраще приготовану паелью можна виграти кубок.

Яке сьогодні церковне свято в Україні

20 вересня у церковному календарі — це день пам’яті великомучеників Євстафія Плакіди, дружини його Феопістії і дітей їхніх Агапія і Феопіста.

Коли Євстафій під час полювання побачив образ розіп’ятого на хресті Ісуса між рогами оленя, він охрестив себе та свою родину. На його долю випало багато бід — слуги померли, худоба загинула, довелося розлучитися з дітьми та дружиною.

Усі свої випробування він проживав без нарікань, завжди молився Богу. Родина повернулася до Євстафія, а життя налагодилося. Великомученика Євстафія стратили за відмову приносити ідолам жертву.

Національні свята 20 вересня

В Україні та в різних куточках світу цей день також має особливе значення. Свята 20 вересня у світі будуть такі:

День HR-менеджера в Україні — цей день підходить аби привітати знайомих працівників з відділу кадрів, рекрутерів та HR. Свято не має чітко визначеної дати, його відзначають у третю середу вересня, а тому у 2023 році воно припадає на 20 вересня. Знайти щирі та теплі привітання з Днем HR-менеджера ти можеш у нашому матеріалі.

День Конституції у Непалі.

День свободи вираження думок у Венесуелі, Перу та Уругваї.

Загальний день захисту дітей в Німеччині — це щорічне державне свято, яке відзначають на території Тюрінгії. Ініціатива створена для того, щоб дітям організовували гідні та комфортні умови, відповідно до їхніх потреб.

Національний день піци з пепероні в США. Італійська страва настільки полюбилася американцям, що день піци з солоно-гострою ковбасою навіть зробили національного масштабу.

Раніше ми розповідали, які церковні свята будуть у вересні.

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