21 мая — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

21 мая — выдающийся день! На эту дату приходится немало важных праздников. В нашем материале рассказываем, какой праздник 21 мая — религиозный, международный и украинский. А также поделимся приметами, обычаями и традициями этого дня.

21 мая — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

Всемирный день культурного разнообразия для диалога и развития

Каждый год, 21 мая, отмечают Всемирный день культурного разнообразия для диалога и развития. Этот праздник основала ООН в 2002 году. Целью праздника является повышение осведомленности общества о важности культурного разнообразия, необходимости избегания конфликтов и привлечения внимания человечества к исчезновению идентичностей и традиций.

Международный день чая

Этот праздник ввела Генеральная Ассамблея ООН пять лет назад. Праздник призван стимулировать спрос на чай и узнавать о его полезных свойствах. Чай из Camellia sinensis является вторым напитком в мире после воды по количеству потребления! Мы рассказывали о пользе чая из ромашки.

Всемирный день медитации

Это неофициальный праздник, но очень полезный! У него много поклонников. Медитация появилась очень давно — около 1500 до н.э. Медитация полезна для ментального и физического здоровья. Читай, как правильно медитировать.

Международный день космоса

21 мая отмечается международный день космоса. Идея принадлежит американскому астронавту Энди Томасу. Этот праздник был объявлен именно в космосе, а не на Земле. В этот день ты можешь узнать больше об исследовании космоса.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

Христиане восточного обряда сегодня, 21 мая, чествуют день памяти святой царицы Елены или Еленин день. Елена была матерью римского императора Константина Великого. Воспитывалась в христианстве и имела большие заслуги перед церковью.

Она начала раскопки в Иерусалиме, во время которых были найдены Животворящий Крест Господень и другие реликвии Страстей Христовых.

Приметы 21 мая 2024

Красное небо с утра — сегодня будет дождь.

Красное небо к вечеру — еще несколько дней будет хорошая погода.

Кует кукушка — июнь будет теплым.

В лесах уже выросли сыроежки — будет щедрый урожай грибов в этом году.

Что сегодня нельзя делать

21 мая не стоит завидовать людям и желать им зла. Не отказывай в помощи и подаянии. Также не стоит одевать черное без причины. Лучше не свататься и делать предложение в этот день.

Памятные события 21 мая в истории

1503 года — были открыты Каймановы Острова. Это сделал Христофор Колумб.

1831 года — в Харькове был опубликован первый в Украине альманах — Украинский альманах.

1864 года — россияне начали геноцид и массовую депортацию черкесов.

1900 года — Россия оккупировала 64 села Маньчжурии к востоку от Амура.

1904 года — в Париже основали ФИФА — Международную федерацию футбольных ассоциаций.

1919 года — большевики национализировали все украинские речные и морские корабельные предприятия.

Именины сегодня

По новому церковному календарю 21 мая именины отмечают: Андрей, Елена, Илона, Кирилл, Константин, Михаил, Феодор, Ярослав.

Раньше мы рассказывали, когда в Украине отмечают Ивана Купала 2024.

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