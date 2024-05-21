21 мая — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

21 мая — выдающийся день! На эту дату приходится немало важных праздников. В нашем материале рассказываем, какой праздник 21 мая — религиозный, международный и украинский. А также поделимся приметами, обычаями и традициями этого дня.
Каждый год, 21 мая, отмечают Всемирный день культурного разнообразия для диалога и развития. Этот праздник основала ООН в 2002 году. Целью праздника является повышение осведомленности общества о важности культурного разнообразия, необходимости избегания конфликтов и привлечения внимания человечества к исчезновению идентичностей и традиций.
Этот праздник ввела Генеральная Ассамблея ООН пять лет назад. Праздник призван стимулировать спрос на чай и узнавать о его полезных свойствах. Чай из Camellia sinensis является вторым напитком в мире после воды по количеству потребления! Мы рассказывали о пользе чая из ромашки.
Это неофициальный праздник, но очень полезный! У него много поклонников. Медитация появилась очень давно — около 1500 до н.э. Медитация полезна для ментального и физического здоровья. Читай, как правильно медитировать.
21 мая отмечается международный день космоса. Идея принадлежит американскому астронавту Энди Томасу. Этот праздник был объявлен именно в космосе, а не на Земле. В этот день ты можешь узнать больше об исследовании космоса.
Христиане восточного обряда сегодня, 21 мая, чествуют день памяти святой царицы Елены или Еленин день. Елена была матерью римского императора Константина Великого. Воспитывалась в христианстве и имела большие заслуги перед церковью.
Она начала раскопки в Иерусалиме, во время которых были найдены Животворящий Крест Господень и другие реликвии Страстей Христовых.
21 мая не стоит завидовать людям и желать им зла. Не отказывай в помощи и подаянии. Также не стоит одевать черное без причины. Лучше не свататься и делать предложение в этот день.
По новому церковному календарю 21 мая именины отмечают: Андрей, Елена, Илона, Кирилл, Константин, Михаил, Феодор, Ярослав.
Раньше мы рассказывали, когда в Украине отмечают Ивана Купала 2024.
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