21 травня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

21 травня у всьому світі визначний день! На цю дату припадає чимало важливих свят. У нашому матеріалі розповідаємо, яке свято 21 травня — релігійне, міжнародне та українське. А також поділимося прикметами, звичаями і традиціями цього дня.

21 травня — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

Всесвітній день культурного розмаїття для діалогу та розвитку

Щороку, 21 травня, відзначають Всесвітній день культурного розмаїття для діалогу та розвитку. Це свято започаткувала ООН у 2002 році. Метою свята є підвищення обізнаності суспільства про важливість культурного розмаїття, потреби уникнення конфліктів та привернення уваги людства до зникнення ідентичностей та традицій.

Міжнародний день чаю

Це свято запровадила Генеральна Асамблея ООН п’ять років тому. Свято покликане стимулювати попит на чай та дізнаватися про його корисні властивості. Чай з Camellia sinensis є другим у світі напоєм після води за кількістю споживання! Ми розповідали про користь чаю з ромашки.

Всесвітній день медитації

Це неофіційне свято, проте дуже корисне! Воно має багато прихильників. Медитація з’явилася дуже давно — близько 1500 року до н.е. Медитація корисна для ментального та фізичного здоров’я. Читай, як правильно медитувати.

Міжнародний день космосу

21 травня відзначається Міжнародний день космосу. Ідея належить американському астронавту Енді Томасу. Це свято оголосили саме в космосі, а не на Землі. У цей день ти можеш дізнатися більше про дослідження космосу.

Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни

Християни східного обряду сьогодні, 21 травня, вшановують день пам’яті святої цариці Олени або Оленин день. Олена була матір’ю римського імператора Костянтина Великого. Виховувалася у християнстві та мала великі заслуги перед церквою.

Вона розпочала розкопки в Єрусалимі, під час яких були знайдені Животворний Хрест Господній та інші реліквії Страстей Христових.

Прикмети 21 травня 2024

Червоне небо зранку — сьогодні буде дощ.

Червоне небо ввечері — ще кілька днів буде хороша погода.

Кує зозуля — червень буде теплим.

У лісах вже виросли сироїжки — буде щедрий урожай грибів цього року.

Що сьогодні не можна робити

21 травня не варто заздрити людям та бажати їм зла. Не відмовляй у допомозі та милостині. Також не варто вдягати чорне без причини. Краще не свататися та не робити пропозицію в цей день.

Пам’ятні події 21 травня в історії

1503 року — були відкриті Кайманові Острови. Це зробив Христофор Колумб.

1831 року — у Харкові був опублікований перший в Україні альманах — Український альманах.

1864 року — росіяни почали геноцид і масову депортацію черкесів.

1900 року — Росія окупувала 64 села Маньчжурії на схід від Амуру.

1904 року — у Парижі заснували ФІФА — Міжнародну федерацію футбольних асоціацій.

1919 року — більшовики націоналізували всі українські річкові та морські корабельні підприємства.

Іменини сьогодні

За новим церковним календарем 21 травня іменини відзначають: Андрій, Ілона, Кирило, Костянтин, Михайло, Олена, Феодор, Ярослав.

Раніше ми розповідали, коли в Україні відзначають Івана Купала 2024.

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