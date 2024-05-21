21 травня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

21 травня у всьому світі визначний день! На цю дату припадає чимало важливих свят. У нашому матеріалі розповідаємо, яке свято 21 травня — релігійне, міжнародне та українське. А також поділимося прикметами, звичаями і традиціями цього дня.
Щороку, 21 травня, відзначають Всесвітній день культурного розмаїття для діалогу та розвитку. Це свято започаткувала ООН у 2002 році. Метою свята є підвищення обізнаності суспільства про важливість культурного розмаїття, потреби уникнення конфліктів та привернення уваги людства до зникнення ідентичностей та традицій.
Це свято запровадила Генеральна Асамблея ООН п’ять років тому. Свято покликане стимулювати попит на чай та дізнаватися про його корисні властивості. Чай з Camellia sinensis є другим у світі напоєм після води за кількістю споживання! Ми розповідали про користь чаю з ромашки.
Це неофіційне свято, проте дуже корисне! Воно має багато прихильників. Медитація з’явилася дуже давно — близько 1500 року до н.е. Медитація корисна для ментального та фізичного здоров’я. Читай, як правильно медитувати.
21 травня відзначається Міжнародний день космосу. Ідея належить американському астронавту Енді Томасу. Це свято оголосили саме в космосі, а не на Землі. У цей день ти можеш дізнатися більше про дослідження космосу.
Християни східного обряду сьогодні, 21 травня, вшановують день пам’яті святої цариці Олени або Оленин день. Олена була матір’ю римського імператора Костянтина Великого. Виховувалася у християнстві та мала великі заслуги перед церквою.
Вона розпочала розкопки в Єрусалимі, під час яких були знайдені Животворний Хрест Господній та інші реліквії Страстей Христових.
21 травня не варто заздрити людям та бажати їм зла. Не відмовляй у допомозі та милостині. Також не варто вдягати чорне без причини. Краще не свататися та не робити пропозицію в цей день.
За новим церковним календарем 21 травня іменини відзначають: Андрій, Ілона, Кирило, Костянтин, Михайло, Олена, Феодор, Ярослав.
Раніше ми розповідали, коли в Україні відзначають Івана Купала 2024.
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