21 октября — какой сегодня праздник. Религиозные и прифесиональные праздники и традиции этого дня

Если ты живешь по принципу: “Каждый день — это праздник”, то ты не ошибаешься. Каждый день в мире отмечают какой-нибудь праздник. Они бывают как религиозными, так и профессиональными. А также есть не слишком серьезные праздники, например, посвященные каким-нибудь блюдам.

Мы расскажем, какой праздник 21 октября и кого следует поздравить с именинами.

21 октября — какой праздник в Украине

21 октября в Украине отмечают День работников целлюлозно-бумажной промышленности.

Этот праздник в Украине отмечается с 2008 года по указу президента № 885/2008. Ежегодно День работников целлюлозно-бумажной промышленности отмечается в третью субботу октября.

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Глава государства поддержал инициативу работников этой отрасли в создании профессионального праздника.

Уже к началу XX века на территории Украины существовало по меньшей мере 200 бумажных фабрик. Сегодня есть около 50 предприятий, производящих различные виды бумаги и картона.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие 21 октября

По церковному календарю 21 октября отмечают День памяти Иллариона Великого. Он был одним из первых аскетов и чудотворцев, живших еще в 4 веке. Мужчина родился вблизи города Газа, а христианство принял в Александрии.

Когда умерли родители, он раздал все, что имел, бедным, а сам поселился в пустыне. Там молился и придерживался поста. Илларион основал первый монастырь в Палестине и лечил больных. В конце своей жизни он путешествовал по разным странам, ища одиночества, и умер на Кипре в 371 году.

Также 21 октября чтят память мучеников Дасия, Гаия и Зотика. Они служили у императора Диоклетиана, преследовавшего христиан в 4 веке. Они тайно исповедовали христианство и не желали приносить жертвы языческим богам. Во дворце правителя произошел пожар, когда начались гонения на христиан, тогда помощник правителя обвинил в этом православных. Многие христиане погибли, среди них были Дасий, Гаий и Зотик.

Приметы 21 октября 2023

Как определить погоду, если нет интернета? Правильно — по приметам, которые складывались десятилетиями.

Если на замершую землю выпал снег, в следующем году будет большой урожай хлеба.

А если в этот день будет ясная погода, то в ближайшие дни будет похолодание.

Если уже сильно начало снежить, то вскоре на улице снова потеплеет.

Что сегодня нельзя делать

В этот день не стоит ссориться с родными или друзьями. Следует избегать употребления плохих слов. Если к тебе обратились за помощью, то не стоит отказывать, ведь можно навлечь беду.

Памятные события 21 октября в истории

В 1991 году совершили первый в мире полет над Эверестом на воздушном шаре.

В 1950 году вступили в силу Женевские конвенции о защите жертв войны.

В 1897 году в Николаеве приступил к работе Черноморский судостроительный завод.

В 1520 году Фернан Магеллан открыл и прошел пролив между Атлантическим и Тихим океанами. Впоследствии этот пролив назвали в его честь.

Именины сегодня 21 октября

День ангела или именины 21 октября отмечают Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Серафим, Ян, Елизавета, Мария, Надежда, Пелагея, Таисия, Татьяна.

В октябре отмечают ряд важных религиозных праздников. Ранее мы рассказывали о церковных праздниках в октябре 2023 года.

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