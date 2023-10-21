21 октября — какой сегодня праздник. Религиозные и прифесиональные праздники и традиции этого дня

Если ты живешь по принципу: “Каждый день — это праздник”, то ты не ошибаешься. Каждый день в мире отмечают какой-нибудь праздник. Они бывают как религиозными, так и профессиональными. А также есть не слишком серьезные праздники, например, посвященные каким-нибудь блюдам.
Мы расскажем, какой праздник 21 октября и кого следует поздравить с именинами.
21 октября в Украине отмечают День работников целлюлозно-бумажной промышленности.
21 октября в Украине отмечают День работников целлюлозно-бумажной промышленности.
Этот праздник в Украине отмечается с 2008 года по указу президента № 885/2008. Ежегодно День работников целлюлозно-бумажной промышленности отмечается в третью субботу октября.
Глава государства поддержал инициативу работников этой отрасли в создании профессионального праздника.
Уже к началу XX века на территории Украины существовало по меньшей мере 200 бумажных фабрик. Сегодня есть около 50 предприятий, производящих различные виды бумаги и картона.
По церковному календарю 21 октября отмечают День памяти Иллариона Великого. Он был одним из первых аскетов и чудотворцев, живших еще в 4 веке. Мужчина родился вблизи города Газа, а христианство принял в Александрии.
Когда умерли родители, он раздал все, что имел, бедным, а сам поселился в пустыне. Там молился и придерживался поста. Илларион основал первый монастырь в Палестине и лечил больных. В конце своей жизни он путешествовал по разным странам, ища одиночества, и умер на Кипре в 371 году.
Также 21 октября чтят память мучеников Дасия, Гаия и Зотика. Они служили у императора Диоклетиана, преследовавшего христиан в 4 веке. Они тайно исповедовали христианство и не желали приносить жертвы языческим богам. Во дворце правителя произошел пожар, когда начались гонения на христиан, тогда помощник правителя обвинил в этом православных. Многие христиане погибли, среди них были Дасий, Гаий и Зотик.
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В этот день не стоит ссориться с родными или друзьями. Следует избегать употребления плохих слов. Если к тебе обратились за помощью, то не стоит отказывать, ведь можно навлечь беду.
День ангела или именины 21 октября отмечают Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Серафим, Ян, Елизавета, Мария, Надежда, Пелагея, Таисия, Татьяна.
В октябре отмечают ряд важных религиозных праздников. Ранее мы рассказывали о церковных праздниках в октябре 2023 года.
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