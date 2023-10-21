21 жовтня — яке сьогодні свято. Релігійні та професійні свята й традиції цього дня

Якщо ти живеш за принципом: “Кожен день — це свято”, то ти не помиляєшся. Щодня у світі відзначають якесь свято. Вони бувають як релігійні, так і професійні. А також є не надто серйозні свята, наприклад, присвячені якимось стравам.

Ми розповімо, яке свято 21 жовтня та кого варто привітати з іменинами.

21 жовтня — яке свято в Україні

21 жовтня в Україні відзначають День працівників целюлозно-паперової промисловості.

Це свято в Україні відзначають з 2008 року за указом президента № 885/2008. Щорічно День працівників целюлозно-паперової промисловості святкують у третю суботу жовтня.

Зараз також дивляться

Глава країни підтримав ініціативу працівників цієї галузі промисловості у створенні професійного свята. Вже на початок XX століття на території України існувало щонайменше 200 паперових фабрик. Сьогодні є близько 50 підприємств, які виготовляють різні види паперу та картону.

Яке сьогодні свято в церковному календарі й кому моляться віряни 21 жовтня

За церковним календарем 21 жовтня відзначають День пам’яті Іларіона Великого. Він був одним із перших аскетів і чудотворців, який жив ще у 4 сторіччі. Чоловік народився поблизу міста Газа, а християнство прийняв в Александрії.

Коли померли батьки, він роздав все, що мав, бідним, а сам оселився у пустелі. Там молився та постував. Іларіон заснував перший монастир в Палестині та лікував хворих. В кінці свого життя він подорожував різними країнами, шукаючи самотності, і помер на Кіпрі 371 року.

Також 21 жовтня шанують пам’ять мучеників Дасія, Гаія та Зотіка. Вони служили у імператора Діоклетіана, який переслідував християн у 4 сторіччі. Вони таємно сповідували християнство та не хотіли приносити жертви язичницьким богам. У палаці імператора сталася пожежа, коли розпочалися гоніння на християн, тоді помічник імператора звинуватив у цьому православних. Багато з християн загинули, серед них були Дасій, Гаій і Зотік.

Прикмети 21 жовтня 2023

Як визначити погоду, якщо немає інтернету? Правильно — за прикметами, які складалися десятиліттями.

Якщо на замерлу землю випав сніг, то наступного року буде великий урожай хліба.

А якщо цього дня тримається ясна погода, то найближчими днями буде похолодання.

Якщо вже сильно почало сніжити, то незабаром на вулиці знову потеплішає.

Що сьогодні не можна робити

У цей день не варто сваритися з рідними чи друзями. Варто уникати вживання поганих слів. Якщо до тебе звернулися по допомогу, то не варто відмовляти, адже можна накликати біду.

Пам’ятні події 21 жовтня в історії

У 1991 році здійснили перший у світі політ над Еверестом на повітряній кулі.

У 1950 році набрали чинності Женевські конвенції про захист жертв війни.

У 1897 році у Миколаєві розпочав роботу Чорноморський суднобудівний завод.

У 1520 році Фернан Магеллан відкрив і пройшов протоку між Атлантичним і Тихим океанами. Згодом цю протоку назвали на його честь.

Іменини сьогодні 21 жовтня

День ангела або іменини 21 жовтня відзначають Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Серафим, Ян, Єлизавета, Марія, Надія, Пелагея, Таїсія, Тетяна.

У жовтні відзначають низку важливих релігійних свят. Раніше ми розповідали про церковні свята у жовтні 2023.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.