21 жовтня — яке сьогодні свято. Релігійні та професійні свята й традиції цього дня

Якщо ти живеш за принципом: “Кожен день — це свято”, то ти не помиляєшся. Щодня у світі відзначають якесь свято. Вони бувають як релігійні, так і професійні. А також є не надто серйозні свята, наприклад, присвячені якимось стравам.
Ми розповімо, яке свято 21 жовтня та кого варто привітати з іменинами.
21 жовтня в Україні відзначають День працівників целюлозно-паперової промисловості.
21 жовтня в Україні відзначають День працівників целюлозно-паперової промисловості.
Це свято в Україні відзначають з 2008 року за указом президента № 885/2008. Щорічно День працівників целюлозно-паперової промисловості святкують у третю суботу жовтня.
Глава країни підтримав ініціативу працівників цієї галузі промисловості у створенні професійного свята. Вже на початок XX століття на території України існувало щонайменше 200 паперових фабрик. Сьогодні є близько 50 підприємств, які виготовляють різні види паперу та картону.
За церковним календарем 21 жовтня відзначають День пам’яті Іларіона Великого. Він був одним із перших аскетів і чудотворців, який жив ще у 4 сторіччі. Чоловік народився поблизу міста Газа, а християнство прийняв в Александрії.
Коли померли батьки, він роздав все, що мав, бідним, а сам оселився у пустелі. Там молився та постував. Іларіон заснував перший монастир в Палестині та лікував хворих. В кінці свого життя він подорожував різними країнами, шукаючи самотності, і помер на Кіпрі 371 року.
Також 21 жовтня шанують пам’ять мучеників Дасія, Гаія та Зотіка. Вони служили у імператора Діоклетіана, який переслідував християн у 4 сторіччі. Вони таємно сповідували християнство та не хотіли приносити жертви язичницьким богам. У палаці імператора сталася пожежа, коли розпочалися гоніння на християн, тоді помічник імператора звинуватив у цьому православних. Багато з християн загинули, серед них були Дасій, Гаій і Зотік.
Як визначити погоду, якщо немає інтернету? Правильно — за прикметами, які складалися десятиліттями.
У цей день не варто сваритися з рідними чи друзями. Варто уникати вживання поганих слів. Якщо до тебе звернулися по допомогу, то не варто відмовляти, адже можна накликати біду.
День ангела або іменини 21 жовтня відзначають Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Серафим, Ян, Єлизавета, Марія, Надія, Пелагея, Таїсія, Тетяна.
У жовтні відзначають низку важливих релігійних свят. Раніше ми розповідали про церковні свята у жовтні 2023.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.