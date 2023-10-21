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21 жовтня — яке сьогодні свято. Релігійні та професійні свята й традиції цього дня

Богдана Макалюк, журналістка сайту 21 Жовтня 2023, 07:00
21 жовтня: яке свято в Україні у 2023 році
Фото: Pexels

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