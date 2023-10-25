25 октября — какой сегодня праздник. Религиозные и всемирные праздники и традиции этого дня

Праздники всегда были особыми моментами в жизни человечества. Они становятся символами надежды, единения и традиций, которые передаются из поколения в поколение. И если тебе интересно, какой сегодня, 25 октября, праздник и как его отмечают — читай далее в материале.

25 октября — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

Всемирный день оперы

Всемирный день оперы отмечается ежегодно 25 октября. Этот день предназначен для популяризации оперной музыки и содействия развитию этого вида искусства.

Впервые этот день начали праздновать не так давно — в 2019 году. Всемирный день оперы был создан по инициативе трех профессиональных организаций: Opera America, Opera Latinoamérica и Opera Europa.

Сейчас также смотрят

Заметим, что эта дата выбрана не случайным образом. 25 октября родились такие известные композиторы как Иоганн Штраус и Жорж Бизе, которые сделали немалый вклад в оперное искусство.

День военного капеллана

В Украине 25 октября отмечают День военного капеллана. Праздник основали в день, когда церковь чтит память святителя Мартина Милостивого, который был епископом Турским и считается основателем военных капелланов.

Всемирный день макарон

Этот праздник был основан в 1995 году Всемирным конгрессом макаронных изделий. Ежегодно Всемирный день макарон празднуют 25 октября и, как правило, в разных странах проводятся различные мероприятия, цель которых — популяризация этого продукта.

Отметим, что в мире есть более 600 видов макарон, которые названы в честь их форм. К примеру, самые известные виды макарон:

Спагетти — это длинные и тонкие цилиндрические макароны.

Феттуччине — плоские и широкие ленты макарон.

Пенне — короткие цилиндрические макароны с косыми срезами на концах.

Ригатони — короткие трубки с ребристой поверхностью.

Лазанья — большие плоские листы, которые обычно используются для приготовления одноименного блюда.

Фарфалле — имеют форму бабочек или бантиков.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

25 октября в православном календаре — День памяти святого мученика Анастасия. Считается, что он родился в Риме в 280 году и был сыном императора. Анастасий изучал медицину, чтобы оказывать помощь больным и нуждающимся. Анастасий тайно принял христианство и был учеником святого Хрисогона, который вел проповеди в Риме.

Во время гонений на христиан со стороны императора Диоклетиана, Анастасий был захвачен и подвергся жестоким пыткам. Несмотря на это, он не отказался от своей веры и был приговорен к смерти. В 304 году его убили, сожгли на костре.

Приметы 25 октября 2023 года

Если на деревьях в этот день много листьев — зима будет затяжной.

Если 25 октября гремит гром — зима будет теплой и бесснежной.

Если сегодня слабый или порывистый ветер — к длительной пасмурной погоде.

Если в этот день вороны сидят на нижних ветвях — к сильному ветру.

Если утром 25 октября туман — ожидай оттепель.

Если сегодня выпало много снега — к озимому хорошему урожаю.

25 октября: что нельзя делать

В этот день православная церковь запрещает сквернословить, ругаться, ссориться и обижаться. Кроме того, не стоит слишком громко радоваться и веселиться, поскольку считается, что это притягивает неудачи.

Также по народным приметам считается, что 25 октября не нужно стирать вещи, белить, делать квас, покупать в церкви свечи для дома и гадать на картах.

Именины 25 октября 2023 года

25 октября, согласно новому церковному календарю, в Украине отмечают именины: Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Остап, Тарас, Ян и Доминика.

Ранее мы рассказывали, какие праздники отмечают в октябре 2023 года в Украине.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.