25 жовтня — яке сьогодні свято. Релігійні та всесвітні свята й традиції цього дня

Свята завжди були особливими моментами у житті людства. Вони стають символами надії, єднання та традицій, які передаються з покоління в покоління. І якщо тобі цікаво, яке сьогодні, 25 жовтня, свято та як його відзначають — читай далі у матеріалі.

25 жовтня — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

Всесвітній день опери

Всесвітній день опери відзначається щорічно 25 жовтня. Цей день призначений для популяризації оперної музики і сприяння розвитку цього виду мистецтва.

Вперше цей день почали святкувати не так давно — у 2019 році. Всесвітній день опери був створений з ініціативи трьох професійних організацій: Opera America, Opera Latinoamérica і Opera Europa.

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Зауважимо, що ця дата вибрана не випадковим чином. 25 жовтня народилися такі відомі композитори, як Йоганн Штраус та Жорж Бізе, які зробили чималий вклад в оперне мистецтво.

День військового капелана

В Україні 25 жовтня відзначають День військового капелана. Свято започаткували у день, коли церква вшановує пам’ять святителя Мартина Милостивого, який був єпископом Турським та вважається засновником військових капеланів.

Всесвітній день макаронів

Це свято було започатковане у 1995 році Світовим конгресом макаронних виробів. Щорічно Всесвітній день макаронів святкують 25 жовтня і, як правило, у різних країнах проводяться різні заходи, що мають на меті популяризацію цього продукту.

Зазначимо, що у світі є понад 600 видів макаронів, які названі на честь їхніх форм. Приміром, найвідоміші види макаронів:

Спагеті — це довгі та тонкі циліндричні макарони.

Феттуччіне — плоскі та широкі стрічки макаронів.

Пенне — короткі циліндричні макарони з косими зрізами на кінцях.

Рігатоні — короткі трубки з ребристою поверхнею.

Лазанья — великі пласкі листи, які зазвичай використовуються для готування однойменної страви.

Фарфалле — мають форму метеликів або бантиків.

Яке сьогодні свято в церковному календарі

25 жовтня у православному календарі — День пам’яті святого мученика Анастасія. Вважається, що він народився у Римі у 280 році та був сином імператора. Анастасій вивчав медицину, аби надавати допомогу хворим та нужденним. Анастасій таємно прийняв християнство та був учнем святого Хрисогона, який вів проповіді у Римі.

Під час гонінь на християн з боку імператора Діоклетіана, Анастасій був захоплений і зазнав жорстоких катувань. Попри це, він не відмовився від своєї віри та був приговорений до смерті. У 304 році його вбили, спаливши на багатті.

Прикмети 25 жовтня 2023

Якщо на деревах у цей день багато листя — зима буде затяжною.

Якщо 25 жовтня гримить грім — зима буде теплою та безсніжною.

Якщо сьогодні слабкий чи поривчастий вітер — до тривалої похмурої погоди.

Якщо у цей день ворони сидять на нижніх гілках — до сильного вітру.

Якщо вранці 25 жовтня туман — очікуй на відлигу.

Якщо сьогодні випало багато снігу — до озимого хорошого врожаю.

25 жовтня: що не можна робити

У цей день православна церква забороняє лихословити, лаятися, сваритися та ображатися. Крім того, не варто надто голосно радіти та веселитися, оскільки вважається, що це притягує невдачі.

Також за народними прикметами вважається, що 25 жовтня не потрібно прати речі, білити, робити квас, купувати у церкві свічки для дому та гадати на картах.

Іменини 25 жовтня 2023

25 жовтня, відповідно до нового церковного календаря, в Україні відзначають іменини: Олександр, Богдан, Денис, Іван, Кузьма, Лаврентій, Макар, Максиміліан, Мартин, Микола, Остап, Тарас, Ян та Домініка.

Раніше ми розповідали, які свята відзначають у жовтні 2023 року в Україні.

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