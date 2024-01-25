25 января — какой сегодня праздник. Международные и религиозные праздники и традиции этого дня

“25 января, какой праздник?”. Это вопрос, который открывает двери в мир интересных и неповторимых событий, происходящих именно в этот день. Поэтому, если ты не хочешь пропустить ни одного из них и узнать о том, какой сегодня праздник отмечают — оставайся с нами, ведь далее в материале мы расскажем тебе о самых интересных из них.

25 января — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

День памяти NASA

День памяти NASA — это ежегодное мероприятие, которое проводится в последний четверг января, чтобы почтить память астронавтов, погибших во время проведения космических исследований.

В этот день принято этот день отмечать церемониями и чествованием память погибших космонавтов, пожертвовавших собой ради продвижения исследований космоса.

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День противоречивой одежды

Как и День памяти NASA, День противоречивой одежды не имеет постоянной даты. Его отмечают каждый год в четвертый четверг января.

День противоречивой одежды — это время, когда можно смело надеть необычную одежду с непредсказуемыми комбинациями и яркими контрастными цветами. Этот праздник призван бросить вызов привычным модным традициям и поощряет людей одеться в вещи, которые сознательно контрастируют друг с другом.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

С изменением календаря большинство привычных церковных праздников изменили свою дату. Поэтому если ты думаешь какой сегодня церковный праздник в Украине — мы тебе расскажем.

По новоюлианскому календарю, 25 января в Украине празднуют Григорьев день. Он призван почтить память святителя Григория Богослова. Кроме того, этот день еще имеет некое неофициальное название — в народе его называли Григорием-зимоуказателем.

Григорий Богослов, известный как богослов Византии, патриарх и архиепископ Константинополя, также входил в число Отцов Церкви. Он родился в городе Арианза в Каппадокии примерно в 329 году и где жизнь его завершилась 25 января 389 года.

После смерти святитель оставил за собой немалое количество проповедей, посланий и духовных стихов. Считается, что с каждым добрым делом, совершенным в этот день, возрастают шансы на спасение души после смерти.

Приметы 25 января 2024 года

какая погода в этот день — такой же будет и следующая зима;

25 января выпало много снега — ожидай раннюю весну;

метель за окном — год будет плодотворный на урожай зерна;

если слышишь пение синиц — к холоду.

Что сегодня нельзя делать

25 января стоит воздержаться от восхвалений, ведь это может навлечь беду. Воздержись и от комплиментов в этот день, а также от сплетен. Если не хочешь навлечь проблем — перенеси стрижку волос и маникюр или просто обрезание ногтей на другой день.

Памятные события 25 января в истории

В 1491 году прошла битва с татарами под Заславом.

В 1648 году Богдан Хмельницкий захватил Никитинскую Сечь, где стал избранным гетманом Войска Запорожского.

В 1831 году сейм Королевства Польского объявил об отстранении от власти русского царя Николая I на территории Польши, что позволило стране на короткое время восстановить свою фактическую независимость.

В 1895 году состоялось проведение первого международного соревнования по хоккею на траве.

В 1916 году императорскими властями была запрещена деятельность организации Просвіта в городе Екатеринослав, а ее руководители были арестованы и отправлены в изгнание в Иркутскую губернию.

В 1949 году в Лос-Анджелесе прошла торжественная церемония вручения первых телевизионных наград Эмми.

В 1955 году ученые из Колумбийского университета создали ядерные часы, точность которых достигает 1 секунды на 300 лет.

В 1964 году из США был запущен спутник Echo 2, который обеспечил прямую спутниковую связь между США и СССР.

В 1965 году Иосиф Слепой, который находился 18 лет в советских трудовых лагерях, был рукоположен в Ватикане в кардинала и назначен главой УГКЦ.

В 1992 году Украина и Египет установили дипломатические отношения.

Именины сегодня

25 января именины празднуют Григорий, Моисей, Степан, Борис, Филипп, Анатолий, Александр, Петр, Василий и Виталий.

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