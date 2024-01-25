25 січня — яке сьогодні свято. Міжнародні та релігійні свята й традиції цього дня

25 січня, яке сьогодні свято? Це запитання, що відкриває двері до світу цікавих та неповторних подій, які відбуваються саме цього дня. Тож якщо ти не хочеш пропустити жодного з них та дізнатися про те, яке сьогодні свято відзначають — залишайся з нами, адже далі у матеріалі ми розповімо тобі про найцікавіші з них.

25 січня — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

День пам’яті NASA

День пам’яті NASA — це щорічний захід, який проводиться в останній четвер січня, щоб вшанувати пам’ять астронавтів, які загинули під час проведення космічних досліджень.

Цей день заведено відзначати церемоніями та вшануванням пам’яті загиблих космонавтів, що пожертвували собою заради просування досліджень космосу.

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День суперечливого одягу

Як і День пам’яті NASA, День суперечливого одягу не має постійної дати. Його відзначають кожен рік у четвертий четвер січня.

День суперечливого одягу — це час, коли можна сміливо вдягти незвичайний одяг з непередбачуваними комбінаціями і яскравими контрастними кольорами. Це свято покликане зробити виклик звичним модним традиціям та заохочує людей одягнутися в речі, які свідомо контрастують одна з одною.

Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни

Зі зміною календаря більшість звичних церковних свят змінили свою дату. Тож якщо ти думаєш яке сьогодні церковне свято в Україні — ми тобі розповімо.

За новоюліанським календарем 25 січня в Україні святкують Григоріїв день. Воно покликане вшанувати пам’ять святителя Григорія Богослова. Окрім того, цей день ще має таку собі неофіційну назву — в народі його називали Григорієм-зимоуказником.

Григорій Богослов, відомий як богослов Візантії, патріарх та архієпископ Константинополя, також входив до числа Отців Церкви. Він народився у місті Аріанза в Каппадокії у приблизно 329 році, де й завершилося його життя 25 січня 389 року.

Після смерті святитель залишив чималу кількість проповідей, послань і духовних віршів. Вважається, що з кожною доброю справою, вчиненою в цей день, зростають шанси на порятунок душі після смерті.

Прикмети 25 січня 2024

яка погода у цей день — такою ж буде й наступна зима;

25 січня випало багато снігу — очікуй на ранню весну;

заметіль за вікном — рік буде плідний на врожай зерна;

якщо чуєш спів синиць — до холоду.

Що сьогодні не можна робити

25 січня варто утриматися від вихвалянь, адже це може накликати біду. Утримайся й від компліментів у цей день, а також від пліток. Якщо не хочеш накликати проблем — перенеси стрижку волосся та манікюр чи просто обрізання нігтів на інший день.

Пам’ятні події 25 січня в історії

У 1491 році пройшла битва з татарами під Заславом.

У 1648 році Богдан Хмельницький захопив Микитинську Січ, де став обраним гетьманом Війська Запорізького.

У 1831 році сейм Королівства Польського оголосив про усунення від влади російського царя Миколи I на території Польщі, що дало змогу країні на короткий час відновити свою фактичну незалежність.

У 1895 році відбулося проведення першого міжнародного змагання з хокею на траві.

У 1916 році імператорською владою було заборонено діяльність організації Просвіта у місті Катеринослав, а її очільників було арештовано та відправлено у вигнання до Іркутської губернії.

У 1949 році у Лос-Анджелесі пройшла урочиста церемонія вручення перших телевізійних нагород Еммі.

У 1955 році науковці з Колумбійського університету створили ядерний годинник, точність якого сягає 1 секунди на 300 років.

У 1964 році зі США було запущено супутник Echo 2, що забезпечив прямий супутниковий зв’язок між США та СРСР.

У 1965 році Йосип Сліпий, який перебував 18 років у радянських трудових таборах, був висвячений у Ватикані на кардинала і призначений главою УГКЦ.

У 1992 році Україна та Єгипет встановили дипломатичні відносини.

Іменини сьогодні

25 січня іменини святкують Григорій, Мойсей, Степан, Борис, Пилип, Анатолій, Олександр, Петро, Василь та Віталій.

Раніше ми розповідали, коли починається Великий піст у 2024 році.

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