26 января — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

“Какой сегодня праздник?” — популярный запрос в Google. Людям всегда хочется найти лучики позитива, поэтому даже самый маленький праздник может порадовать. А если этот праздник может касаться их профессии или сферы деятельности, это поднимает настроение в несколько раз.

Мы расскажем, какой праздник 26 января и кого следует поздравить с именинами.

26 января — какой сегодня праздник

День работника контрольно-ревизионной службы Украины

Каждый год 26 января отмечают День работника контрольно-ревизионной службы Украины. Еще в 1993 году в Украине был подписан закон О государственной контрольно-ревизионной службе. Люди, работающие в этой сфере, контролируют финансовый учет, бухгалтерскую документацию и отчеты в государственных организациях.

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Международный день таможенника

В мире ежегодно 26 января отмечают Международный день таможенника. Свое начало праздник взял еще в 1983 году. Эту дату выбрали, ведь 26 января 1953 года в Брюсселе Совет таможенного сотрудничества провел свою первую конференцию. Тогда на это событие приехали представители 17 стран Европы.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие 26 января

Согласно новому церковному календарю, 26 января отмечают День памяти византийского святого и настоятеля Феодора Студита.

Традиционно в этот праздник устраивали поминальный день, люди посещали церковь и молились за упокой душ умерших близких. В этот день стоит поехать на кладбище и убрать могилы родных людей, а также принести свежие цветы.

Наши предки проводили этот народный праздник дома.

Сам Феодор Студит жил в 8-9 веке. Юношей он получил хорошее образование и рано женился. Вместе супруги ушли в монастырь. Феодор много молился и много работал. Он несколько раз выступал против решений императоров, и за это его отправляли в ссылку. Когда наказание Феодора завершалось, он продолжал работать в монастыре. Но умер преподобный в скитаниях.

Приметы 26 января 2024

Часто по народным приметам определяют погоду.

Если в этот день слышно пение синиц, значит придут холода.

Если виден круг вокруг Луны, то будет метель.

А если утром появился туман, жди оттепели.

Что сегодня нельзя делать

В сегодняшний праздник нельзя ссориться, ругаться, злословить, отказывать в помощи нуждающимся. В этот день также нельзя плохо говорить об умерших, а новые дела лучше отложить на следующий день.

Памятные события 26 января в истории

В 1911 году был проведен первый полет гидроплана.

В 1956 году в Италии начались седьмые зимние Олимпийские игры.

В 1962 году США запустили космическую станцию Рейнджер 3. Ее целью было доставить на Луну научное оборудование. Но запуск завершился неудачно, ведь станция прошла мимо спутника на расстоянии 40 000 км.

В 2000 году в Аргентине археологи обнаружили останки самого большого в истории нашей планеты динозавра.

В 2001 году в Черном море затонул украинский теплоход Память Меркурия, на борту которого находились 54 человека. 12 человек погибли, восемь пропали без вести.

Именины сегодня 26 января

Именины 26 января отмечают Гавриил, Федор, Мария, Петр, Давид, Аркадий, Иоанн, Климент.

Украина приняла новый церковный календарь, поэтому даты многих праздников изменились. Ранее мы рассказывали о церковном календаре на 2024 год.

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