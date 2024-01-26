26 января — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

“Какой сегодня праздник?” — популярный запрос в Google. Людям всегда хочется найти лучики позитива, поэтому даже самый маленький праздник может порадовать. А если этот праздник может касаться их профессии или сферы деятельности, это поднимает настроение в несколько раз.
Мы расскажем, какой праздник 26 января и кого следует поздравить с именинами.
Каждый год 26 января отмечают День работника контрольно-ревизионной службы Украины. Еще в 1993 году в Украине был подписан закон О государственной контрольно-ревизионной службе. Люди, работающие в этой сфере, контролируют финансовый учет, бухгалтерскую документацию и отчеты в государственных организациях.
В мире ежегодно 26 января отмечают Международный день таможенника. Свое начало праздник взял еще в 1983 году. Эту дату выбрали, ведь 26 января 1953 года в Брюсселе Совет таможенного сотрудничества провел свою первую конференцию. Тогда на это событие приехали представители 17 стран Европы.
Согласно новому церковному календарю, 26 января отмечают День памяти византийского святого и настоятеля Феодора Студита.
Традиционно в этот праздник устраивали поминальный день, люди посещали церковь и молились за упокой душ умерших близких. В этот день стоит поехать на кладбище и убрать могилы родных людей, а также принести свежие цветы.
Наши предки проводили этот народный праздник дома.
Наши предки проводили этот народный праздник дома.
Сам Феодор Студит жил в 8-9 веке. Юношей он получил хорошее образование и рано женился. Вместе супруги ушли в монастырь. Феодор много молился и много работал. Он несколько раз выступал против решений императоров, и за это его отправляли в ссылку. Когда наказание Феодора завершалось, он продолжал работать в монастыре. Но умер преподобный в скитаниях.
Часто по народным приметам определяют погоду.
В сегодняшний праздник нельзя ссориться, ругаться, злословить, отказывать в помощи нуждающимся. В этот день также нельзя плохо говорить об умерших, а новые дела лучше отложить на следующий день.
Именины 26 января отмечают Гавриил, Федор, Мария, Петр, Давид, Аркадий, Иоанн, Климент.
Украина приняла новый церковный календарь, поэтому даты многих праздников изменились. Ранее мы рассказывали о церковном календаре на 2024 год.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.