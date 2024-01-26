26 січня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

“Яке сьогодні свято?” — популярний запит у Google. Людям завжди хочеться знайти промінчики позитиву, тому навіть найменше свято може принести радість. А якщо це свято може стосуватися їхньої професії чи сфери діяльності це підіймає настрій у кілька разів.

Ми розповімо, яке свято 26 січня та кого варто привітати з іменинами.

26 січня — яке сьогодні свято

День працівника контрольно-ревізійної служби України

Щороку 26 січня відзначають День працівника контрольно-ревізійної служби України. Ще у 1993 році в Україні підписали закон Про державну контрольно-ревізійну службу. Люди, які працюють у цій сфері, контролюють фінансовий облік, бухгалтерську документацію та звіти в українських державних організаціях.

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Міжнародний день митника

У світі щороку 26 січня святкують Міжнародний день митника. Свій початок свято взяло ще у 1983 році.Цю дату обрали, адже 26 січня 1953 року у Брюсселі Рада митного співробітництва провела свою першу конференцію. Тоді на цю подію приїхали представники з 17 країн Європи.

Яке сьогодні свято в церковному календарі й кому моляться віряни 26 січня

Згідно з новим церковним календарем, 26 січня відзначають День пам’яті візантійського святого і настоятеля Феодора Студита.

Традиційно у це свято влаштовували поминальний день, люди відвідували церкву і молилися за упокій душ померлих близьких. Якщо є можливість, у цей день варто поїхати на кладовище та прибрати могили рідних людей, а також принести свіжі квіти.

Наші предки проводили це народне свято вдома.

Сам Феодор Студит жив у 8-9 сторіччі. Юнаком він здобув хорошу освіту та рано одружився. Разом подружжя пішло у монастир. Феодор багато молився і дуже багато працював. Він кілька разів виступав проти рішень імператорів, і за це його відправляли на заслання. Коли покарання Феодора завершувалося, він продовжував працювати у монастирі. Але помер преподобний у поневіряннях.

Прикмети 26 січня 2024

Часто за народними прикметами визначають погоду.

Якщо цього дня чути спів синиць, значить прийдуть холоди.

Якщо видно коло навколо Місяця, то буде хуртовина.

А якщо вранці з’явився туман, чекай на відлигу.

Що сьогодні не можна робити

У сьогоднішнє свято не можна сваритися, лаятися, лихословити, відмовляти в допомозі тим, хто цього потребує. Цього дня також не можна погано говорити про померлих, а нові справи краще відкласти на наступний день.

Пам’ятні події 26 січня в історії

У 1911 році провели перший політ гідроплана.

У 1956 році в Італії почалися сьомі зимові Олімпійські ігри.

У 1962 році США запустили космічну станцію Рейнджер 3. ЇЇ метою було доставити на Місяць наукове обладнання. Але запуск завершився невдало, адже станція пройшла повз супутник на відстані 40 000 км.

У 2000 році в Аргентині археологи виявили останки найбільшого в історії нашої планети динозавра.

У 2001 році в Чорному морі затонув український теплохід Пам’ять Меркурія, на борту якого перебували 54 людини. 12 людей загинули, вісім пропали безвісти.

Іменини сьогодні 26 січня

Іменини 26 січня відзначають Гавриїл, Федір, Марія, Петро, Давид, Аркадій, Іван, Климент.

Україна прийняла новий церковний календар, тому дати багатьох свят змінилися. Раніше ми розповідали про церковний календар на 2024 рік.

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