3 октября — какой сегодня праздник. Религиозные и украинские праздники и традиции этого дня

Мы можем и не догадываться, что каждый день кто-то празднует профессиональный праздник. Также ежедневно верующие чтят память святых. Кроме этого, в мире есть другие веселые праздники, например, День тако.

Мы расскажем, какой праздник 3 октября. Кого в этот день стоит поздравить с именинами и что произошло в истории в этот день.

3 октября — какой праздник в Украине

В Украине 3 октября отмечают День техников. Этот праздник впервые появился еще в 1998 году. Тогда эту идею поддержала сеть CNET.

Сейчас также смотрят

У праздника была цель помочь старшеклассникам получить образование, которое позволило бы им расти в технической сфере. Традиционно в этот день принято поздравлять работников IT-отдела, электриков, конструкторов, инженеров, автослесарей и т.д.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие 3 октября

В церковном календаре 3 октября — день памяти Дионисия Ареопагита.

Согласно церковным преданиям, Дионисий был учеником апостола Павла. Кроме того, он был первым епископом в своем городе.

Папа Климент отправил святителя в Галлию в 95 году, чтобы тот проповедовал там христианство. Но Дионисий через год погиб от рук язычников.

Считается, что епископ написал несколько произведений, которые наибольшую популярность получили в V веке и оказали значительное влияние на развитие христианской философии.

Также в этот день чтят память блаженного Исихия. Мужчина был одним из первых исихастов, то есть монахов, получивших возможность тихой и разумной молитвы в одиночестве.

Согласно преданию, Исихий жил на Святой горе Афоне в VI веке и почувствовал превосходное преобразование своей души и тела после того, как умер и воскрес волей Божией.

Многие поколения монахов считали Исихия примером совершенства в любви к Богу и ближним.

Приметы 3 октября 2023 года

Еще несколько столетий назад не было интернета и сайтов, которые могли рассказать нам о погоде на ближайшие недели. Но наши предки могли понимать, какой она будет по приметам, в частности:

если в этот день Луна потемнеет, нужно ожидать дождя;

если галки собираются в стаи и громко кричат, то будет ясная погода;

а если на шиповнике снова заметны цветы, это значит, что осень будет затяжной и теплой.

Что сегодня нельзя делать

В этот день не рекомендуется дарить подарки и собираться большими компаниями. Также нужно избегать нецензурной лексики. Следует осторожно пользоваться острыми предметами.

Памятные события 3 октября в истории

3 октября 2013 Украина стала ассоциированным членом CERN (Европейская организация по ядерным исследованиям), хотя сотрудничество между Украиной и организацией было еще с 1993 года.

В 1990 году завершился процесс объединения Восточной и Западной Германии, ежегодно этот день отмечают как День Немецкого единства.

В 1952 году Великобритания провела испытание своей первой ядерной бомбы.

В 1863 году президент США Линкольн огласил о Дне благодарения. С этого момента его празднуют каждый последний четверг ноября.

Именины сегодня, 3 октября

3 октября именины отмечают: Михаил, Татьяна, Олег, Федор, Александр, Иван, Анастасий.

В октябре верующие отмечают много религиозных праздников. Но уже с сентября ПЦУ утвердило переход на новый календарь. Ранее мы рассказывали о новом церковном календаре в Украине 2023 года.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.