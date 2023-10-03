3 жовтня — яке сьогодні свято. Релігійні та українські свята й традиції цього дня

Ми можемо й не здогадуватися, що кожного дня хтось святкує професійне свято. Також чи не щодня віряни вшановують пам’ять святих. Крім цього, у світі є інші веселі свята, як-от День тако.

Ми розповімо, яке свято 3 жовтня. Кого у цей день варто привітати з іменинами та що відбулося в історії в цей день.

3 жовтня — яке свято в Україні

В Україні 3 жовтня святкують День техніків. Це свято вперше з’явилося ще у 1998 році. Тоді цю ідею підтримала мережа CNET.

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Свято мало на меті допомогти старшокласникам здобути освіту, яка б дозволила їм рости в технічній сфері. Традиційно цього дня заведено вітати працівників IT-відділу, електриків, конструкторів, інженерів, автослюсарів тощо.

Яке сьогодні свято в церковному календарі й кому моляться віряни 3 жовтня

У церковному календарі 3 жовтня — день пам’яті Діонісія Ареопагіта.

Відповідно до церковних переказів, Діонісій був учнем апостола Павла. Крім цього, він був першим єпископом у своєму місті.

Папа Климент відправив святителя до Галії 95 року, щоб той там проповідував християнство. Але Діонісій за рік загинув від рук язичників.

Вважається, що єпископ написав кілька творів, які найбільшу популярність отримали в V столітті та значно вплинули на розвиток християнської філософії.

Також цього дня вшановують пам’ять блаженного Ісихія. Чоловік був одним із перших ісихастів, тобто ченців, які отримали нагоду тихої й розумної молитви на самоті.

Згідно з переказами, Ісихій жив на Святій горі Афоні в VI столітті й відчув чудове перетворення своєї душі й тіла після того, як помер і воскрес Божою волею.

Багато поколінь ченців вважали Ісихія прикладом досконалості в любові до Бога та ближніх.

Прикмети 3 жовтня 2023

Ще кілька століть тому не існувало інтернету та сайтів, які могли розповісти нам про погоду на найближчі тижні. Але наші предки могли розуміти, якою вона буде за прикметами, зокрема:

якщо цього дня місяць потемнішає, треба чекати дощу;

якщо галки збираються в зграї й голосно кричать, то буде ясна погода;

а якщо на шипшині знову помітно квіти, це значить, що осінь буде затяжною та теплою.

Що сьогодні не можна робити

Цього дня не рекомендується дарувати подарунки та збиратися великими компаніями. Також треба уникати нецензурної лексики. Варто обережно користуватися гострими предметами.

Пам’ятні події 3 жовтня в історії

3 жовтня 2013 року Україна стала асоційованим членом CERN (Європейська організація з ядерних досліджень), хоча співпраця між Україною та організацією була ще з 1993 року.

У 1990 році завершився процес об’єднання Східної й Західної Німеччини, щорічно цей день відзначають як День Німецької єдності.

У 1952 році Велика Британія провела випробування своєї першої ядерної бомби.

У 1863 році президент США Лінкольн започаткував День подяки. З того моменту його святкують кожен останній четвер листопада.

Іменини сьогодні, 3 жовтня

3 жовтня іменини відзначають: Михайло, Тетяна, Олег, Федір, Олександр, Іван, Анастасій.

У жовтні віряни відзначають багато релігійних свят. Але вже з вересня ПЦУ затвердила перехід на новий календар. Раніше ми розповідали про новий церковний календар в Україні 2023.

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