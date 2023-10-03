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3 жовтня — яке сьогодні свято. Релігійні та українські свята й традиції цього дня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 03 Жовтня 2023, 10:17
3 жовтня: яке свято в Україні у 2023 році
Фото: Pexels

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