31 января — какой сегодня праздник. Международные и религиозные праздники и традиции этого дня

Если твое утро начинается с вопроса: “31 января — какой сегодня праздник?”, тогда советуем прочитать наш материал. Ведь каждый день Украина и мир отмечают те или иные важные даты международного или религиозного характера.
Сегодня, 31 января, Украина и мир отмечают Международный профессиональный праздник ювелиров. Эта профессия покрыта тайнами и, казалось бы, непонятными другим правилам работы с драгоценным металлом.
О том, где учатся на ювелиров в Украине и какой путь золото проходит от добычи до полок в магазинах, мы писали подробнее в другом материале.
Международный день фокусника ежегодно отмечается 31 января. Этим днем чествуют святого Иоанна Боско — итальянского священника, который помогал нуждающимся детям в Турине.
Мужчина обращался к ним с помощью фокусов. Священник умер 31 января 1888 года, был канонизирован 1 апреля 1934 года, а после его смерти, во время Конгресса фокусников, праздник решили отмечать в день его смерти как покровителя фокусников.
31 января также проводится День вдохновения искусством, такие мероприятия традиционные и ежегодные. В основу празднований легла большая история развития искусства, а также награждение вклада, которое искусство сделало для человечества в целом.
Мы обращаемся к искусству за вдохновением и с идеей узнать что-то о прежних временах, чтобы сравнить этот опыт с современностью.
По новому стилю календаря Православная церковь Украины 31 января 2024 чествует память священномученика и отшельника Никиты Киево-Печерского, которого в народе считали защитником от молний и пожаров.
В этот день также вспоминали бессеребренников Кира, Иоанна, Афанасия, Евдокии и Феоктисты.
По старому стилю календаря, сегодня чтят память святого Афанасия Великого.
Наши предки верили, что по погоде в этот день можно предсказать, каким будет урожай и погода в следующем сезоне. Среди примет существовали следующие:
Именины 31 января 2024 отмечают Афанасий, Илья, Никита, Виктор, Иван.
А какие праздничные даты следует помнить в феврале 2024 года? Об этом мы рассказывали тебе в другом материале, читай календарь праздников в феврале по новому стилю.
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