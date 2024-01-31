31 января — какой сегодня праздник. Международные и религиозные праздники и традиции этого дня

Если твое утро начинается с вопроса: “31 января — какой сегодня праздник?”, тогда советуем прочитать наш материал. Ведь каждый день Украина и мир отмечают те или иные важные даты международного или религиозного характера.

31 января — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

Всемирный день ювелира

Сегодня, 31 января, Украина и мир отмечают Международный профессиональный праздник ювелиров. Эта профессия покрыта тайнами и, казалось бы, непонятными другим правилам работы с драгоценным металлом.

О том, где учатся на ювелиров в Украине и какой путь золото проходит от добычи до полок в магазинах, мы писали подробнее в другом материале.

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Международный день фокусника

Международный день фокусника ежегодно отмечается 31 января. Этим днем чествуют святого Иоанна Боско — итальянского священника, который помогал нуждающимся детям в Турине.

Мужчина обращался к ним с помощью фокусов. Священник умер 31 января 1888 года, был канонизирован 1 апреля 1934 года, а после его смерти, во время Конгресса фокусников, праздник решили отмечать в день его смерти как покровителя фокусников.

День вдохновения искусством

31 января также проводится День вдохновения искусством, такие мероприятия традиционные и ежегодные. В основу празднований легла большая история развития искусства, а также награждение вклада, которое искусство сделало для человечества в целом.

Мы обращаемся к искусству за вдохновением и с идеей узнать что-то о прежних временах, чтобы сравнить этот опыт с современностью.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

По новому стилю календаря Православная церковь Украины 31 января 2024 чествует память священномученика и отшельника Никиты Киево-Печерского, которого в народе считали защитником от молний и пожаров.

В этот день также вспоминали бессеребренников Кира, Иоанна, Афанасия, Евдокии и Феоктисты.

По старому стилю календаря, сегодня чтят память святого Афанасия Великого.

Читать по теме Церковный календарь 2024: новые даты празднования для верующих Делимся церковным календарем на 2024 год.

Приметы 31 января 2024

Наши предки верили, что по погоде в этот день можно предсказать, каким будет урожай и погода в следующем сезоне. Среди примет существовали следующие:

водоемы не покрылись льдом — стоит ждать ранней весной;

оттепель предвещает дождливое лето;

метель — до поздней весны;

чистое небо ночью — до малоснежного февраля.

Что сегодня нельзя делать

нельзя конфликтовать и ссориться;

не следует ехать в путешествие или дальнюю поездку, а также без необходимости выходить из дома;

не стоит планировать переезд в этот день;

нельзя крестить мальчиков;

лучше воздержаться от рассказов о своих доходах.

Памятные события 25 января в истории

В 1729 году в Стамбуле была издана первая напечатанная арабским шрифтом книга. В 1893 году в Патентном бюро США зарегистрировали торговую марку Coca-Cola. В 1941 году была создана Киевская киностудия научно-популярных фильмов, которую в 1954 году назвали Киевнаукфильм. В 1961 году США запустили в космос ракету из шимпанзе на борту.

Именины сегодня

Именины 31 января 2024 отмечают Афанасий, Илья, Никита, Виктор, Иван.

А какие праздничные даты следует помнить в феврале 2024 года? Об этом мы рассказывали тебе в другом материале, читай календарь праздников в феврале по новому стилю.

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