31 січня — яке сьогодні свято. Міжнародні та релігійні свята й традиції цього дня

Якщо твій ранок починається із запитання: “31 січня — яке сьогодні свято?”, тоді радимо прочитати наш матеріал. Адже кожного дня Україна та світ відзначають ті чи інші важливі дати — міжнародного, чи релігійного характеру.

31 січня — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

Всесвітній день ювеліра

Сьогодні, 31 січня, Україна та світ відзначають Міжнародне професійне свято ювелірів. Ця професія вкрита таємницями та, здавалося б, незрозумілими для інших правилами роботи з дорогоцінним металом.

Про те, де навчаються на ювелірів в Україні та який шлях золото проходить від видобутку до полиць у магазинах, ми детальніше писали в іншому матеріалі.

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Міжнародний день фокусника

Міжнародний день фокусника щорічно відзначають 31 січня. Цим днем вшановують святого Іоанна Боско — італійського священника, який допомагав нужденним дітям у Турині.

Чоловік звертався до них за допомогою фокусів. Священник помер 31 січня 1888 року, був канонізований 1 квітня 1934 року — а після його смерті, під час Конгресу фокусників, свято вирішили відзначати у день його смерті, як покровителя фокусників.

День натхнення мистецтвом

31 січня також проводиться День натхнення мистецтвом, такі заходи є традиційними та щорічними. В основу святкувань лягла велика історія розвитку мистецтва, а також відзначення внеску, яке мистецтво зробило для людства загалом.

Ми звертаємося до мистецтва за натхненням та з ідеєю дізнатися щось про колишні часи, аби порівняти той досвід із сучасністю.

Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни

За новим стилем календаря Православна церква України 31 січня 2024 року вшановує пам’ять священномученика і відлюдника Микити Києво-Печерського, якого в народі вважали захисником від блискавок та пожеж.

Цього дня також згадували безсрібників Кіра, Іоанна, Афанасія, Євдокії та Феоктисти.

За старим стилем календаря, сьогодні вшановують памʼять святого Афанасія Великого.

Читати на тему Церковний календар 2024 рік: нові дати святкування для вірян Ділимось церковним календарем на 2024 рік.

Прикмети 31 січня 2024

Наші предки вірили, що за погодою у цей день можна передбачити, яким буде урожай та погода наступного сезону. Серед прикмет існували такі:

водойми не вкрилися льодом — варто чекати на ранню весну;

відлига віщує дощове літо;

хуртовина — до пізньої весни;

чисте небо вночі — до малосніжного лютого.

Що сьогодні не можна робити

не можна конфліктувати та сваритися;

не варто їхати у подорож чи далеку поїздку, а також без необхідності виходити з дому;

не варто планувати переїзд у цей день;

не можна хрестити хлопчиків;

краще утриматися від розповідей про свої доходи.

Пам’ятні події 25 січня в історії

У 1729 році в Стамбулі видали першу надруковану арабським шрифтом книгу. У 1893 році в Патентному бюро США зареєстрували торгову марку Coca-Cola. У 1941 році створили Київську кіностудію науково-популярних фільмів, яку у 1954 році назвали Київнаукфільм. У 1961 році США запустили в космос ракету із шимпанзе на борту.

Іменини сьогодні

Іменини 31 січня 2024 року відзначають Афанасій, Ілля, Микита, Віктор, Іван.

А які святкові дати варто памʼятати у лютому 2024 року? Про це ми розповідали тобі в іншому матеріалі, читай календар свят у лютому за новим стилем.

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