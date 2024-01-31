31 січня — яке сьогодні свято. Міжнародні та релігійні свята й традиції цього дня

Якщо твій ранок починається із запитання: “31 січня — яке сьогодні свято?”, тоді радимо прочитати наш матеріал. Адже кожного дня Україна та світ відзначають ті чи інші важливі дати — міжнародного, чи релігійного характеру.
Сьогодні, 31 січня, Україна та світ відзначають Міжнародне професійне свято ювелірів. Ця професія вкрита таємницями та, здавалося б, незрозумілими для інших правилами роботи з дорогоцінним металом.
Про те, де навчаються на ювелірів в Україні та який шлях золото проходить від видобутку до полиць у магазинах, ми детальніше писали в іншому матеріалі.
Міжнародний день фокусника щорічно відзначають 31 січня. Цим днем вшановують святого Іоанна Боско — італійського священника, який допомагав нужденним дітям у Турині.
Чоловік звертався до них за допомогою фокусів. Священник помер 31 січня 1888 року, був канонізований 1 квітня 1934 року — а після його смерті, під час Конгресу фокусників, свято вирішили відзначати у день його смерті, як покровителя фокусників.
31 січня також проводиться День натхнення мистецтвом, такі заходи є традиційними та щорічними. В основу святкувань лягла велика історія розвитку мистецтва, а також відзначення внеску, яке мистецтво зробило для людства загалом.
Ми звертаємося до мистецтва за натхненням та з ідеєю дізнатися щось про колишні часи, аби порівняти той досвід із сучасністю.
За новим стилем календаря Православна церква України 31 січня 2024 року вшановує пам’ять священномученика і відлюдника Микити Києво-Печерського, якого в народі вважали захисником від блискавок та пожеж.
Цього дня також згадували безсрібників Кіра, Іоанна, Афанасія, Євдокії та Феоктисти.
За старим стилем календаря, сьогодні вшановують памʼять святого Афанасія Великого.
Наші предки вірили, що за погодою у цей день можна передбачити, яким буде урожай та погода наступного сезону. Серед прикмет існували такі:
Іменини 31 січня 2024 року відзначають Афанасій, Ілля, Микита, Віктор, Іван.
А які святкові дати варто памʼятати у лютому 2024 року? Про це ми розповідали тобі в іншому матеріалі, читай календар свят у лютому за новим стилем.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.