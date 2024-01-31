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Міжнародний день ювеліра: тонкощі професії та все, що варто знати про золото

Вікторія Мельник, журналістка сайту 31 Січня 2024, 08:00
День ювеліра 2024
Фото: Pexels

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