Міжнародний день ювеліра: тонкощі професії та все, що варто знати про золото

Блиск, витонченість, коштовність. Про цю професію мало відомо, однак якщо якесь виконане завдання називають ювелірною роботою, то мається на увазі — зроблено ідеально, дуже точно.

Справді, робота ювелірів поєднує у собі математичну точність розрахунків та художній смак. Ювеліри — це люди, які істинно захоплюються цією справою та живуть створенням прикрас.

31 січня Україна та світ відзначають Міжнародний день ювеліра. Про професію ювеліра, а також де видобувають золото в Україні і який шлях метал проходить від видобутку до полиць у магазинах — ми розповідаємо тобі далі у нашому матеріалі.

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Міжнародний день ювеліра: про професію та свято

31 січня відзначається Міжнародний день ювеліра — людини, чиї роботи, часто, більш впізнавані, аніж саме імʼя творця.

Ювеліри є проміжною та важливою ланкою між видобутком та реалізацією прикрас. Спеціальність ювеліра передбачає обробку металів та каменів, промальовування ескізів й моделювання майбутнього виробу, а зрештою — втілення задуму у прикрасу.

Ювелір — чи не найдавніша професія у світі, яка походить зі Стародавньої Греції. В Україні ювелірне мистецтво почало розвиватися у часи Київської Русі.

На це вплинули не лише політичні звʼязки із Візантією, де активно виготовляли ювелірні прикраси, а й прихід на українську землю християнства: наприклад, розвивалося ремесло із виливання з металу дзвонів для церков.

Згодом майстри стали виконувати й більш декоративну роботу: позолочувати ікони та розписи, а тоді — прикраси з кольорових металів.

З плином часу змінювалася мода, однак прикраси українці носили здавна.

Ювеліри виконують різну роботу, а залежно від цього, існує кілька напрямків-спеціалізацій у витонченій професії:

монтувальники;

гравіювальники;

закріплювальники;

філігранники;

ланцюжники;

художники;

огранувальники;

пайовики;

шліфувальники;

емальєри;

дизайнери.

Люди професії ювеліра працюють з багатьма інструментами, які, на перший погляд, не можуть створювати такі витончені роботи. Однак в руках ювелірів лобзики, напилки, паяльники, бормашини та чекани, дрилі й голки, молотки, пінцети стають знаряддям, яке творить мистецтво.

Найвідоміші ювеліри у світі

Ціну ювелірного виробу визначає не лише матеріал, вага та каратність. Важливішим є втілення ідеї, “золоті” руки майстра та гострий, математичний розум, який прорахував усе до дрібниць.

Найвідомішими ювелірами, яких знають у всьому світі, є люди, іменами та прізвищами яких називали цілі ювелірні компанії. Серед них, до речі, й виходець з України.

Одними з найвідоміших ювелірів є Чарльз Льюїс Тіффані — засновник американської компанії Tiffany & Со., Луї-Франсуа Картьє, що був спадковим ювеліром та прославився завдяки кільцю Trinity та браслету у вигляді вигнутого гвіздка.

Також відомим є виходець з України Гаррі Вінстон, чиї батьки емігрували з нашої країни у 1890 роках, за кілька років до народження сина. Ювелірний дім володіє великою кількістю діамантів, а прикраси виробництва Harry Winston обирали такі Елізабет Тейлор та Жаклін Кеннеді.

Де навчаються на ювелірів в Україні та скільки заробляють

Професія ювеліра в Україні не є надто поширеною: вивчитися на спеціаліста ювелірної справи можна в Академії ювелірного мистецтва в Одесі, Львівській національній академії мистецтв, ДПТНЗ Міжрегіональному центрі ювелірного мистецтва у Києві.

Однак щоб стати професіоналом/(-кою), кількома роками теорії не обійдеться. Для доведення роботи до ідеалу, ювеліри роками практикуються та навчаються протягом всього життя.

Професія, яка вимагає неабиякої посидючості, терпіння та вміння зосередитися на чомусь протягом тривалого часу, водночас не терпить консервативних людей, адже задля покращення навичок та розширення кругозору професіонали мають постійно та активно саморозвиватися.

Середня зарплата ювеліра сягає 24 тис. грн. Однак, як і у будь-якій професії, наполегливість та обрамлення свого таланту постійним навчанням дає результат — такі майстри заробляють набагато більші кошти.

Від видобутку до прикраси: який шлях проходить золото

Золото — це один із дорогоцінних металів, з якого виготовляють ювелірні вироби та прикраси. Запаси золота в надрах країни підкреслюють вартість валюти.

Однак до того, як потрапити на полиці ювелірних магазинів, матеріал проходить цікавий шлях. Про нього розповімо тобі далі.

Як видобувають та обробляють золото

Звичне для нас золото видобувають з камʼяних брил золотої руди, для якої характерний жовтуватий відтінок. Вміст справжнього золота найчастіше не перевищує всього 10 г на тонну руди.

Саме тому ювелірні прикраси з чистого золота є такими коштовними — все через складність видобутку металу.

Руда дробиться, сортується і збагачується на комбінатах шляхом ціанування, тобто зрошується ціанистими сполуками, які просочуються через товщу руди та вимивають золото. У такий спосіб рідина, виливаючись у відстійники, несе із собою дорогоцінний метал.

Шліх жовтого кольору з вмістом золота близько 90% опускається на дно, звідки його збирають.

Наступним етапом є очищення, або афінаж. Його роблять в кілька етапів електролітичним способом.

Як очищають золото

З отриманого шліху виготовляють анод. Частину шліху розчиняють в суміші азотної та соляної кислот, щоб отримати хлорне золото. Хлорне золото змішують з соляною кислотою і використовують як електроліт. У резервуар кладуть анод з золота не нижче 900 проби та катод з пробою 999,9, після чого — заливають електроліт і пускають струм. Під дією електрики анод розчиняється і відновлюється на катоді у вигляді золота 999,9 проби.

Однак і це ще не гарантує отримання вартісного металу. Ціну золота визначають пробою, яку виставляють після хімічного аналізу, який показує відсоток золота у металі.

Найчастіше використовують метод спектрометрії: через невеликий шматочок металу пропускають струм, після чого золото випаровується і дає характерне світло, на основі якого роблять висновок.

Далі золоті злитки відправляються у сховища — це можуть бути банки. Ювеліри найчастіше замовляють золото саме звідти. А потім починається тривалий та кропіткий процес виготовлення прикраси.

Як виготовляють ювелірні прикраси з золота

Процес виготовлення прикрас різниться в залежності від устаткування та сировини.

Спочатку ювеліри малюють ескіз майбутнього виробу, на основі якого складають так звану “ялинку” з воску.

За восковим зразком роблять спеціальну форму з гіпсу, в якій потім відливають золоту прикрасу. Далі гіпс та воскові форми ставлять у спеціальний вакуум, який витягує все повітря. Потім форми відправляють у піч на кілька годин.

Після цього у форми заливають сплав золота. Далі — обробка прикраси та полірування, опускання виробу у спеціальний розчин для блиску золота.

На останньому етапі відбувається прикріплення до прикраси каменів, якщо вони передбачалися ескізом. Тільки тоді ювелірний виріб потрапляє на полиці магазинів.

Що потрібно знати про золото: різновиди, поклади, цікаві факти

Як ми зазначали вище, розмір покладів цього дорогоцінного металу визначає вартість валюти у країні.

Золото буває кількох кольорів, хоча для більшості звичним залишається традиційний жовтий.

Насправді ж золото є біле, жовте, червоне, рожеве, зелене, та навіть чорне, коричневе, блакитне, синє й фіолетове. Чисте золото є яскраво-жовтого кольору та дуже мʼяке. Через це з нього роблять золоті злитки для банків, адже для ювелірної справи така м’якість матеріалу не підходить.

Для міцності у золото додають домішки — лігатуру, які й відповідають за колір виробу.

Яке золото існує

Червоне золото виготовляється із домішками міді, яка й надає металу такого кольору.

Жовте золото виготовляють завдяки змішуванню міді, срібла та ауруму — правильні пропорції дозволяють отримати лимонний відтінок виробу.

Біле золото отримує свій благородний відтінок завдяки вмісту паладію, сріблу або платини.

Рожеве — через сплав міді та срібла, що й відрізняє його від червоного золота. Такий відтінок найчастіше використовують у luxury-сегменті.

Зелене золото виготовляють шляхом додавання срібла та кадмію. Також оливковий відтінок зʼявляється завдяки комбінації золота, цинку і калію.

Формула синього золота є засекреченою, відомо лиш про наявність у складі кадмію, хрому або сталі. Це крихкий метал, який використовують як вставку до виробу. При постійному контакті зі шкірою, синє золото окислюється.

Блакитне золото створене на основі золота 985 проби із додаванням галію, однак такі прикраси є дуже рідкісними.

Золото аметистового або фіолетового кольору можна зробити з 750 проби. Відтінок можливий завдяки алюмінію та калію.

Багряне золото створене завдяки додаванню паладію у сплав.

Коричневе золото представлене в колекції ювелірного дому de Grisogono. Як виготовити прикрасу з такого сплаву — виробники тримають у секреті.

Чорне золото виготовляють у суміші з кобальтом та хромом, які окислюють при високій температурі.

Разом з тим, при виборі ювелірного виробу варто запитувати про складові прикраси, адже, можливо, у тебе є алергія на деякі метали.

Вартість ювелірного виробу також залежить від проби золота у прикрасі, а не від його кольору.

Цікаві факти про золото

Температура плавлення золота — 1064,18°C. Поклади золота є не лише у землі, а й у воді. Найбільше видобувають золото у Китаї, а найбільший золотий запас має США. 999 проба — найвища проба золота (чисте золото). Золото вище 750 проби не тьмяніє на повітрі. В організмі людини є деяка кількість золота, яка в основному міститься у кістках. Золото ніколи не ржавіє.

Міжнародний день ювеліра: тонкощі професії та все, що варто знати про золото / 4 Фотографії

Де в Україні поклади золота

Україна завжди мала значний золоторудний потенціал. Найбільші поклади золотої руди розташовувалися в межах Українського кристалічного щита вздовж середньої течії Дніпра, у Донецькому регіоні та на Закарпатті.

Перспективними родовищами Карпат є Мужіївське, яке у 2020 році відкрили для видобутку золотої руди, Берегівське та Сауляк.

У 2018 році Рахівський район також визнали перспективним районом для видобутку золотої руди.

Разом з тим, найкращими друзями дівчат вважають діаманти. Раніше ми розповідали тобі, які бувають діаманти та чому вони так дорого коштують.

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