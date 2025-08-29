4 сентября 2025: церковные, украинские, международные праздники и традиции дня

Каждый день в мире происходят тысячи интересных событий. Чтобы не пропустить главные из них, следи за календарем праздничных дат. А мы поможем тебе узнать, какой праздник когда отмечают.

4 сентября — какой праздник в Украине

День таможенного брокера в Украине

Это праздник специалистов, отвечающих за оформление грузов на границе и обеспечивающих легальное движение товаров. Без них международная торговля была бы хаотичной, ведь таможенники, бизнес и государственные структуры должны быть скоординированы. Этот день подчеркивает важность их экспертной работы, часто остающейся незаметной для людей.

Международный день тхэквондо

4 сентября чествуют одно из самых динамичных боевых искусств мира. Тхэквондо — это не только удары ногами или руками, но и дисциплина, уважение к сопернику и самосовершенствование. В этот день спортсмены проводят показательные выступления, тренинги и соревнования, популяризирующие тхэквондо и его философию.

Всемирный день сексуального здоровья

День напоминает о важности сексуального образования, профилактике инфекций и призывает не сторониться откровенных разговоров об интимной жизни. Его цель — помочь людям осознанно относиться к собственному здоровью и отношениям, разрушая табу, окружающие тему сексуальности.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие 4 сентября

День чудотворной иконы Неопалимая Купина

4 сентября в Украине чествуют икону Божией Матери Неопалимая Купина. Она показывает Богородицу в центре горящего куста — эту икону издавна считали оберегом от огня.

Во многих украинских домах 4 сентября перед ней ставили свечу и просили сохранить жилище и скот от пожаров, потому что этот день издавна связывали с осенними грозами и молниями.

Молитва Неопалимой Купины имела еще и чисто психологический смысл — успокоить страх перед непредсказуемой стихией.

В этот же день вспоминают и священномученика Вавилу, епископа Антиохийского, который вместе со своими тремя учениками погиб за веру.

В народе верили: кто молится святому Вавиле, тот будет защищен от притеснений и несправедливости.

Именины 4 сентября

Свой день ангела 4 сентября отмечают: Андрей, Иван, Владимир, Василий, Константин, Михаил, Илья, Николай, Алексей, Петр, Роман, Сергей, Филипп, Ефим, Василиса.

Поздравь родных и друзей, у которых именины в этот день, с праздником — позвони по телефону или пошли смс.

Приметы 4 сентября

В дань в этот день люди внимательно следили за небом, потому что верили: если 4 сентября загремит гром или мелькнет молния, осень будет теплой, а зима придет поздно.

Еще одна интересная примета: если 4 сентября животные вели себя беспокойно, это могло означать, что угрожает опасность от огня или просто впереди сухая (а потому пожароопасная) осень.

А вот если утренний туман долго не рассеивался — ожидали богатый урожай в следующем году.

Также хорошей приметой считалось поставить в доме веточку калины или барвинка — в память о неопалимых ветвях библейского куста. Они символизировали жизнь, которая не сгорает и не увядает.

Что нельзя делать 4 сентября

Прежде всего избегали всяких ссор и брани — считалось, что в этот день легко навлечь беду на дом, а оскорбление, сказанное вслух, пригорит к человеку, как огонь к дереву.

Не советовали 4 сентября разжигать большие костры, жечь мусор или сухую траву, потому что в этот день чествуют икону Неопалимая Купина, которую считают охранницей от пожаров.

Существовала и суеверная примета об одежде: черного в этот день советовали избегать, потому что он якобы притягивает несчастье и опасность пожара.

