4 вересня 2025 року: церковні, українські, міжнародні свята та традиції дня

Про визначні події та церковні свята, прикмети, заборони та іменини 4 вересня – читай у матеріалі.
4 вересня — яке свято в Україні
День митного брокера в Україні
Це свято фахівців, які відповідають за оформлення вантажів на кордоні та забезпечують легальний рух товарів. Без них міжнародна торгівля була б хаотичною, адже митники, бізнес і державні структури мають бути скоординовані. Цей день підкреслює важливість їхньої експертної роботи, яка часто залишається непомітною для людей.
Міжнародний день тхеквондо
4 вересня вшановують одне з найбільш динамічних бойових мистецтв світу. Тхеквондо — це не лише про удари ногами чи руками, а про дисципліну, повагу до суперника і самовдосконалення. У цей день спортсмени проводять показові виступи, тренінги та змагання, на яких популяризують тхеквондо і його філософію.
Всесвітній день сексуального здоров’я
День нагадує про важливість сексуальної освіти, профілактики інфекцій і закликає не сторонитися відвертих розмов про інтимне життя. Його мета — допомогти людям усвідомлено ставитися до власного здоров’я і стосунків, руйнуючи табу, що оточують тему сексуальності.
Яке свято в церковному календарі та кому моляться віряни 4 вересня
День чудотворної ікони Неопалима Купина
4 вересня в Україні вшановують ікону Божої Матері Неопалима Купина. Вона показує Богородицю в центрі куща, що палає — цю ікону здавна вважали оберегом від вогню.
У багатьох українських хатах 4 вересня перед нею ставили свічку й просили зберегти дім і худобу від пожеж, бо цей день здавна пов’язували з осінніми грозами й блискавками.
Молитва Неопалимій Купині мала ще й суто психологічний сенс — заспокоїти страх перед непередбачуваною стихією.
Того ж дня згадують священномученика Вавилу, єпископа Антіохійського, який разом зі своїми трьома учнями загинув за віру.
У народі вірили: хто молиться святому Вавилі, той буде захищений від утисків і несправедливості.
Іменини 4 вересня
Свій день ангела 4 вересня відзначають: Андрій, Іван, Володимир, Василь, Костянтин, Михайло, Ілля, Микола, Олексій, Петро, Роман, Сергій, Пилип, Юхим, Василиса.
Прикмети 4 вересня
В данину у цей день люди уважно стежили за небом, бо вірили: якщо цього дня загримить грім чи промайне блискавка — осінь буде теплою, а зима прийде пізно.
Ще одна цікава прикмета: якщо 4 вересня тварини поводилися неспокійно, це могло означати, що загрожує небезпека від вогню або просто попереду суха (а тому пожежонебезпечна) осінь.
А от якщо ранковий туман довго не розсіювався — очікували багатий врожай наступного року.
Також доброю прикметою вважалося поставити в хаті гілочку калини або барвінку — на згадку про неопалимі гілки біблійного куща. Вони символізували життя, що не згорає і не в’яне.
Що не можна робити 4 вересня
Передусім уникали будь-яких сварок і лайки — вважалося, що цього дня легко накликати біду на дім, а образа, сказана вголос, пригорить до людини, як вогонь до дерева.
Не радили 4 вересня розпалювати великі багаття, палити сміття чи суху траву, бо в цей день вшановують ікону Неопалима Купина, яку вважають охоронницею від пожеж.
Існувала й забобонна прикмета про одяг: чорного цього дня радили уникати, бо він нібито притягує нещастя й небезпеку пожежі.
