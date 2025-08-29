4 вересня 2025 року: церковні, українські, міжнародні свята та традиції дня

Щодня у світі відбувається тисячі цікавих подій. Щоб не пропустити головні з них, стеж за календарем святкових дат. А ми допоможемо тобі дізнатися, яке свято коли відзначають.

4 вересня — яке свято в Україні

День митного брокера в Україні

Це свято фахівців, які відповідають за оформлення вантажів на кордоні та забезпечують легальний рух товарів. Без них міжнародна торгівля була б хаотичною, адже митники, бізнес і державні структури мають бути скоординовані. Цей день підкреслює важливість їхньої експертної роботи, яка часто залишається непомітною для людей.

Міжнародний день тхеквондо

4 вересня вшановують одне з найбільш динамічних бойових мистецтв світу. Тхеквондо — це не лише про удари ногами чи руками, а про дисципліну, повагу до суперника і самовдосконалення. У цей день спортсмени проводять показові виступи, тренінги та змагання, на яких популяризують тхеквондо і його філософію.

Всесвітній день сексуального здоров’я

День нагадує про важливість сексуальної освіти, профілактики інфекцій і закликає не сторонитися відвертих розмов про інтимне життя. Його мета — допомогти людям усвідомлено ставитися до власного здоров’я і стосунків, руйнуючи табу, що оточують тему сексуальності.

Яке свято в церковному календарі та кому моляться віряни 4 вересня

День чудотворної ікони Неопалима Купина

4 вересня в Україні вшановують ікону Божої Матері Неопалима Купина. Вона показує Богородицю в центрі куща, що палає — цю ікону здавна вважали оберегом від вогню.

У багатьох українських хатах 4 вересня перед нею ставили свічку й просили зберегти дім і худобу від пожеж, бо цей день здавна пов’язували з осінніми грозами й блискавками.

Молитва Неопалимій Купині мала ще й суто психологічний сенс — заспокоїти страх перед непередбачуваною стихією.

Того ж дня згадують священномученика Вавилу, єпископа Антіохійського, який разом зі своїми трьома учнями загинув за віру.

У народі вірили: хто молиться святому Вавилі, той буде захищений від утисків і несправедливості.

Іменини 4 вересня

Свій день ангела 4 вересня відзначають: Андрій, Іван, Володимир, Василь, Костянтин, Михайло, Ілля, Микола, Олексій, Петро, Роман, Сергій, Пилип, Юхим, Василиса.

Прикмети 4 вересня

В данину у цей день люди уважно стежили за небом, бо вірили: якщо цього дня загримить грім чи промайне блискавка — осінь буде теплою, а зима прийде пізно.

Ще одна цікава прикмета: якщо 4 вересня тварини поводилися неспокійно, це могло означати, що загрожує небезпека від вогню або просто попереду суха (а тому пожежонебезпечна) осінь.

А от якщо ранковий туман довго не розсіювався — очікували багатий врожай наступного року.

Також доброю прикметою вважалося поставити в хаті гілочку калини або барвінку — на згадку про неопалимі гілки біблійного куща. Вони символізували життя, що не згорає і не в’яне.

Що не можна робити 4 вересня

Передусім уникали будь-яких сварок і лайки — вважалося, що цього дня легко накликати біду на дім, а образа, сказана вголос, пригорить до людини, як вогонь до дерева.

Не радили 4 вересня розпалювати великі багаття, палити сміття чи суху траву, бо в цей день вшановують ікону Неопалима Купина, яку вважають охоронницею від пожеж.

Існувала й забобонна прикмета про одяг: чорного цього дня радили уникати, бо він нібито притягує нещастя й небезпеку пожежі.

