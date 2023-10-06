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6 октября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные события и традиции этого дня — полная подборка

Анастасия Грубрина, редактор сайта 06 октября 2023, 06:30
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Фото: Pexels

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