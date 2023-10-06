6 октября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные события и традиции этого дня — полная подборка

В мире каждый день происходят тысячи событий, большие и маленькие праздники. Если атмосфера праздника тебе важна и нужна, мы рассказываем, какой праздник в Украине и мире 6 октября. Мы собрали религиозные, международные, всемирные события. А также традиции и приметы этого дня.

6 октября — какой праздник в Украине в 2023 году

Всемирный день таблицы умножения

Всемирный день таблицы умножения каждый год отмечают в первую пятницу октября. В странах проводят разнообразные чемпионаты для детей, где они соревнуются в скорости решения примеров и знании таблички умножения.

Праздник отмечают с 2011 года. Это полезный и важный день, напоминающий, что знания нужны всем.

Сейчас также смотрят

День помощника врача

Помощники и ассистенты врачей часто выполняют работу, которая не менее важна, чем та, что делает врач. Праздник отмечают ежегодно 6 октября, с 1970-х годов.

Помощников и ассистентов готовят широкопрофильными специалистами. Это популярная профессия, требующая ответственности, трудолюбия и любви к людям.

Всемирный день улыбки

Чтобы даже в пасмурные дни у людей было хорошее настроение, придумали всемирный день улыбки. Отпраздновать его можно и нужно улыбкой себе в зеркало, а также подарить ее другим людям.

Этот праздник отмечают с 1999 года. А придумал его американский художник Харви Белл. Его много критиковали, не считали талантливым. Но Харви нарисовал смайлик на заказ яркого символа для компании.

Смайлики настолько понравились людям, что без них уже нельзя представить переписку.

Всемирный день охраны мест обитания

Праздник был утвержден в 1979 году Конвенцией об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе. Каждый год тысячи гектаров земли становятся непригодными для жизни флоры, фауны и людей.

Поэтому всемирный день охраны мест обитания призван напоминать людям о необходимости беречь экологию и планету. За время нашей эры исчезли десятки видов животных, поэтому охрана ареалов обитания оставшихся видов — важная задача для человечества.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

6 октября верующие чтят память апостола Фомы. Он был похож на Христа, одним из его 12 учеников. Апостол Фома имел дар познания, никогда не верил людям, пока не проверял, что они говорят. Так и произошла известная поговорка о Фоме неверующем.

Ведь когда-то Фома не поверил во Воскресение Христа. Поверил только тогда, когда прикоснулся и увидел его раны.

Каждый год верующие молятся к апостолу Фоме и просят о вере и уверенности в завтрашнем дне. По старому церковному календарю День памяти апостола Фомы отмечают 19 октября.

Приметы 6 октября 2023

Если падает много желудей с деревьев — к хорошим урожаям в следующем году.

Туманный день также указывает на хороший урожай в следующем году.

Если гуси пролетают в небе очень высоко — зима будет ранней и очень холодной.

Если в лесу мало грибов, но много орехов — зима будет холодной.

Стаи ворон повсюду — скоро будет непогода.

Что сегодня можно и нельзя делать 6 октября

6 октября можно печь хлеб своими руками. Если что-то останется, следует отдать нуждающимся и голодным. Также можно знакомить семью с невестой или женихом. Еще можно молиться апостолу Фоме о вере и уверенности.

В этот день нежелательно тратить деньги на ненужные вещи. Все покупки должны быть полезными и важными. Нельзя лениться. А еще нужно давать милостыню и не отказывать нуждающимся 6 октября.

Ранее мы рассказывали о календаре праздников на октябрь 2023.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.