6 жовтня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні події і традиції цього дня — повна добірка

У світі щодня відбуваються тисячі подій, великих та маленьких свят. Якщо атмосфера свята тобі важлива і потрібна, ми розповідаємо, яке свято в Україні та світі 6 жовтня. Ми зібрали релігійні, міжнародні, всесвітні події. А також традиції та прикмети цього дня.

6 жовтня — яке свято в Україні у 2023 році

Всесвітній день таблиці множення

Всесвітній день таблиці множення щороку відзначають у першу п’ятницю жовтня. У країнах проводять різноманітні чемпіонати для діток, де вони змагаються у швидкості розв’язування прикладів та у знанні таблички множення.

Свято відзначають з 2011 року. Це корисний і важливий день, який нагадує, що знання потрібні всім.

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День помічника лікаря

Помічники та асистенти лікарів часто виконують роботу, яка є не менш важливою за ту, що робить лікар. Свято відзначають щороку 6 жовтня, з 1970-х років.

Асистентів та помічників готують широкопрофільними спеціалістами. Це популярна професія, яка вимагає відповідальності, працьовитості та любові до людей.

Всесвітній день усмішки

Аби навіть у похмурі дні в людей був гарний настрій, заснували всесвітній день усмішки. Відсвяткувати його можна і потрібно усмішкою собі у дзеркало, а також подарувати її іншим людям.

Це свято відзначають з 1999 року. А вигадав його американський художник Харві Белл. Його багато критикували, не вважали талановитим. Але Харві намалював смайлик на замовлення яскравого символу для компанії.

Смайлики настільки сподобалися людям, що без них вже не можна уявити листування.

Всесвітній день охорони місць проживання

Свято затвердили у 1979 році Конвенцією про охорону дикої флори та фауни та природних середовищ існування в Європі. Щороку тисячі гектарів землі стають непридатними для життя флори, фауни та людей.

Тому всесвітній день охорони місць проживання покликаний нагадувати людям про потребу берегти екологію та планету. За час нашої ери зникли десятки видів тварин, через це охорона ареалів проживання видів, що лишилися — важливе завдання для людства.

Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни

6 жовтня віряни вшановують пам’ять апостола Фоми. Він був схожим на Христа, одним з його 12 учнів. Апостол Фома мав дар пізнання, ніколи не вірив людям, доки не перевіряв, що вони кажуть. Звідти і походить відома приказка про Фому невіруючого.

Адже колись Фома не повірив у Воскресіння Христа. Повірив лише тоді, коли доторкнувся та побачив його рани.

Щороку віряни моляться до апостола Фоми та просять про віру та впевненість у завтрашньому дні. За старим церковним календарем День пам’яті апостола Фоми відзначають 19 жовтня.

Прикмети 6 жовтня 2023

Якщо падає багато жолудів з дерев — до хороших врожаїв наступного року.

Туманний день також вказує на хороший урожай наступного року.

Якщо гуси пролітають у небі дуже високо — зима буде ранньою і дуже холодною.

Якщо у лісі мало грибів, але багато горіхів — зима буде холодною.

Зграї ворон всюди — скоро буде негода.

Що сьогодні можна і не можна робити 6 жовтня

6 жовтня можна пекти хліб власними руками. Якщо щось залишиться, потрібно віддати нужденним та голодним. Також можна знайомити родину з нареченою або нареченим. Ще можна молитися апостолу Фомі про віру та впевненість.

У цей день небажано витрачати гроші на непотрібні речі. Усі покупки мають бути корисними та важливими. Не можна лінуватися. А ще — потрібно давати милостиню та не відмовляти нужденним 6 жовтня.

Раніше ми розповідали про календар свят на жовтень 2023.

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