7 ноября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Каждый день люди хотят узнать, какой сегодня праздник. Возможно, кто-то хочет узнать, когда день его профессии, а кто-то просто хочет почтить память святых.

Мы расскажем, какой праздник отмечают 7 ноября 2023 года, какие существуют приметы этого дня и кого стоит поздравить с именинами.

7 ноября — какой международный праздник

Международный день медицинской физики

Всемирная организация здоровья ввела 7 ноября Международный день медицинской физики. Праздник был создан в честь дня рождения Марии Склодовской-Кюри. Эта учёная своими трудами способствовала использованию радиационной терапии для лечения онкологии.

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Всемирный день ответственного туризма

Многие любят путешествовать, но нужно соблюдать определенные правила, чтобы все было безопасно. Всемирный день ответственного туризма признан на международном уровне, поддерживаемый Всемирной туристической организацией ООН.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие 7 ноября

По новому календарю ПЦУ 7(ранее 19 ноября) ноября отмечается День памяти святого мученика Феодота Анкирского. В народе этот праздник называют Федотов день.

Святой жил еще в 3 веке в Галатийской Анкире (сейчас Анкара в Турции). Феодот владел гостиницей, был женат и вел праведный образ жизни. Он побуждал многих язычников исповедовать христианство. Также у Феодота был особый дар: он мог лечить больных возложением рук.

Но когда стал править император Диоклетиан, началось гонение на христиан. Поэтому они стали убегать из города. Тех, кто не успел спастись и не хотел исповедовать язычество, казнили.

Феодот прятал христиан, а после закрытия последней церкви совершал литургии. Впоследствии о деятельности мужчины узнал император, поэтому его долго пытали, а затем казнили. На месте его погребения была построена церковь святого мученика Феодота.

Приметы 7 ноября 2023 года

Часто наши предки по разным приметам определяли погоду. Они были проверены годами и сбывались в большинстве случаев.

Если в этот день утром будет туман, то будет оттепель.

Если с деревьев еще не опали листья, то зима будет холодной.

Если вороны сидят на нижних ветвях, то следует ожидать сильного ветра.

Если выпало много снега, то в следующем году будет хороший урожай.

Согласно традициям, на Федотов день подкармливали синиц, воробьев, щелчков, свиристелей. Если в этот день людям удалось увидеть зимородка, то тепла больше не будет, скоро придет зима.

Что нельзя делать 7 ноября

На Федотов день 7 ноября нельзя:

ссориться;

сплетничать и злословить;

отказывать в помощи;

лениться.

Памятные события 7 ноября в истории

В 1909 году во Львове был создан Украинский Студенческий Союз.

В 1918 году началось третье наступление большевиков на Украину.

Через год в 1919 в Изяславе УНР и Польская Республика подписали протокол об установлении демаркационной линии между украинскими и польскими войсками.

В 1928 году в Харькове официально открыт Госпром — первый украинский и европейский небоскреб. Это здание много лет является символом города.

В 1951 году в Киеве начал работу первый в Украинской ССР телевизионный центр.

Именины сегодня 7 ноября

7 ноября отмечают именины как парни, так и девушки. В этот день празднуют именины: Федор, Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Егор, Елизавета, Иван, Илларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Иоанн.

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