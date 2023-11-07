7 листопада — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Щодня люди хочуть дізнатися, яке сьогодні свято. Можливо, комусь цікаво, чи це день його професії, а хтось просто хоче вшанувати пам’ять святих.

Ми розповімо, яке свято відзначають 7 листопада 2023, які існують прикмети цього дня та кого варто привітати з іменинами.

7 листопада — яке міжнародне свято

Міжнародний день медичної фізики

Всесвітня організація здоров’я запровадила 7 листопада Міжнародний день медичної фізики. Свято створили на честь дня народження Марії Склодовської-Кюрі. Ця науковиця своїми працями сприяла використанню радіаційної терапії для лікування онкології.

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Всесвітній день відповідального туризму

Багато людей люблять подорожувати, але треба дотримуватись певних правил, щоб усе було безпечно. Всесвітній день відповідального туризму визнаний на міжнародному рівні, його підтримує Всесвітня туристична організація ООН.

Яке сьогодні свято в церковному календарі й кому моляться віряни 7 листопада

За новим календарем ПЦУ, 7 (раніше 19) листопада відзначається День пам’яті святого мученика Феодота Анкірського. У народі це свято називають Федотів день.

Святий жив ще у 3 сторіччі в Анкірі Галатійській (зараз Анкара в Туреччині). Феодот мав готель, був одружений та вів праведний спосіб життя. Він спонукав багатьох язичників сповідувати християнство. Також у Феода був особливий дар: міг лікувати хворих покладанням рук.

Але коли став правити імператор Діоклетіан, почалося гоніння на християн. Тому вони почали тікати з міста. Тих, хто не встиг врятуватися і не хотів сповідувати язичництво, страчували.

Феодот переховував християн, а після закриття останньої церкви проводив літургії. Згодом про діяльність чоловіка дізнався імператор, тому його довго катували, а потім стратили. На місці його поховання побудували церкву святого мученика Феодота.

Прикмети 7 листопада 2023

Часто наші предки за різними прикметами визначали погоду. Вони були перевірені роками і справджувалися у більшості випадків.

Якщо цього дня вранці є туман, то буде відлига;

Якщо з дерев ще не опало листя, то зима буде холодною.

Якщо ворони сидять на нижніх гілках, то треба очікувати сильного вітру.

Якщо випало багато снігу, то наступного року буде гарний урожай.

Згідно з традиціями, у Федотів день підгодовували синиць, горобців, щигликів, омелюхів. Якщо людям у цей день довелося побачити зимородка, то тепла більше не буде, наближається зима.

Що не можна робити 7 листопада

На Федотів день 7 листопада не можна:

сваритися;

пліткувати й злословити;

відмовляти в допомозі;

лінуватися.

Пам’ятні події 7 листопада в історії

У 1909 році у Львові створили Український Студентський Союз.

У 1918 році розпочався третій наступ більшовиків на Україну.

За рік у 1919 в Ізяславі УНР і Польська Республіка підписали протокол про встановлення демаркаційної лінії між українськими та польськими військами.

У 1928 році у Харкові офіційно відкрито Держпром — перший український і європейський хмарочос. Ця будівля багато років є символом міста.

У 1951 році в Києві розпочав роботу перший в Українській РСР телевізійний центр.

Іменини сьогодні 7 листопада

7 листопада відзначають іменини як хлопці, так і дівчата. У цей день святкують іменини: Федір, Олександр, Олексій, Афанасій, Богдан, Валерій, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Євген, Єгор, Єлизавета, Іван, Іларіон, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Ян.

За кілька місяців настане Новий рік, і багато людей люблять тішити близьких подарунками. Раніше ми розповідали, що подарувати мамі на Новий рік.

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