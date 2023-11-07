7 листопада — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Щодня люди хочуть дізнатися, яке сьогодні свято. Можливо, комусь цікаво, чи це день його професії, а хтось просто хоче вшанувати пам’ять святих.
Ми розповімо, яке свято відзначають 7 листопада 2023, які існують прикмети цього дня та кого варто привітати з іменинами.
Всесвітня організація здоров’я запровадила 7 листопада Міжнародний день медичної фізики. Свято створили на честь дня народження Марії Склодовської-Кюрі. Ця науковиця своїми працями сприяла використанню радіаційної терапії для лікування онкології.
Багато людей люблять подорожувати, але треба дотримуватись певних правил, щоб усе було безпечно. Всесвітній день відповідального туризму визнаний на міжнародному рівні, його підтримує Всесвітня туристична організація ООН.
За новим календарем ПЦУ, 7 (раніше 19) листопада відзначається День пам’яті святого мученика Феодота Анкірського. У народі це свято називають Федотів день.
Святий жив ще у 3 сторіччі в Анкірі Галатійській (зараз Анкара в Туреччині). Феодот мав готель, був одружений та вів праведний спосіб життя. Він спонукав багатьох язичників сповідувати християнство. Також у Феода був особливий дар: міг лікувати хворих покладанням рук.
Але коли став правити імператор Діоклетіан, почалося гоніння на християн. Тому вони почали тікати з міста. Тих, хто не встиг врятуватися і не хотів сповідувати язичництво, страчували.
Феодот переховував християн, а після закриття останньої церкви проводив літургії. Згодом про діяльність чоловіка дізнався імператор, тому його довго катували, а потім стратили. На місці його поховання побудували церкву святого мученика Феодота.
Часто наші предки за різними прикметами визначали погоду. Вони були перевірені роками і справджувалися у більшості випадків.
Згідно з традиціями, у Федотів день підгодовували синиць, горобців, щигликів, омелюхів. Якщо людям у цей день довелося побачити зимородка, то тепла більше не буде, наближається зима.
На Федотів день 7 листопада не можна:
7 листопада відзначають іменини як хлопці, так і дівчата. У цей день святкують іменини: Федір, Олександр, Олексій, Афанасій, Богдан, Валерій, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Євген, Єгор, Єлизавета, Іван, Іларіон, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Ян.
За кілька місяців настане Новий рік, і багато людей люблять тішити близьких подарунками. Раніше ми розповідали, що подарувати мамі на Новий рік.
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