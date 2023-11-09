9 ноября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Иногда так хочется поднять настроение и устроить себе праздник в будний день. Но люди и так отмечают разные праздники. Просто они могут быть профессиональными, посвященными борьбе с какой-либо проблемой или религиозными.

Поэтому неудивительно, что с утра люди могут интересоваться, какой сегодня праздник. Это также помогает расширить кругозор, ведь узнаешь новую информацию о разных традициях.

Мы расскажем, какой праздник 9 ноября, и кого стоит поздравить с именинами.

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9 ноября — какой сегодня праздник

Международный день против фашизма

В мире 9 ноября отмечается Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. Его учредили по инициативе Международной сети против расизма UNITED, объединяющей более 560 организаций из 46 стран.

Именно в ночь с 9 на 10 ноября начался Холокост. В ту ночь в 1938 году нацисты убили более 90 евреев, а еще тысячи были взяты в плен.

Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства

С 2014 года в Украине ежегодно отмечают Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.

Праздник был установлен еще в 2000 году, но отмечался 23 марта. Затем в 2011 году его перенесли на третье воскресенье мая. А уже в 2013 году праздник был перенесен на 9 ноября.

Этот праздник основали, чтобы отметить весомый вклад работников культуры и аматоров в возрождение украинской национальной культуры, развитие народного творчества, активную культурно-просветительскую деятельность.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

Согласно новому церковному календарю, 9 ноября чтят память преподобной Матроны Константинопольской и иконы Божией Матери Скоропослушница. В народе этот праздник просто называют Матрона.

Матрона Константинопольская рано вышла замуж за богатого человека и родила дочь. Женщина много времени посвятила посещению храмов и молитвам. Также она постилась, но ее мужу не нравилось то, чем занималась Матрона.

Поэтому она долго думала и решилась уйти в монастырь, а дочь отдала на воспитание своей знакомой и сделала все, чтобы мужчина не нашел ребенка. Матрона притворилась евнухом и пошла в мужской монастырь.

Впоследствии ее тайну рассекретили и направили в женский монастырь. Но там Матрону нашел человек, поэтому она решила бежать: сначала в Иерусалим, потом — на гору Синай и оттуда — в Берит. Там женщина основала женский монастырь и управляла им до смерти мужа. Затем вернулась в Константинополь и там основала еще один монастырь.

Касательно иконы Скоропослушница, согласно писаниям, она появилась в 10 веке. Стала известна благодаря исцелению одного из монахов благодаря иконе.

По преданию, в 1664 году мимо иконы ночью с зажженной свечой проходил трапезар Нил. Дым коптил икону и мужчина услышал голос, который просил не ходить мимо. Но он не послушал и потом ослеп. Когда это произошло, стал просить перед иконой о возвращении зрения, и произошло чудо — мужчина прозрел. Он снова услышал голос, который попросил называть икону Скоропослушницей, потому что она будет являть скорую милость и исполнение просьб тем, кто к ней обращается.

Приметы 18 сентября 2023

Подавляющее большинство народных примет касаются погоды. Наши предки были наблюдательными и имели прогноз погоды.

Если в этот день с утра есть туман, то еще некоторое время будет тепло.

Если ветки уже покрылись инеем, через несколько дней могут быть сильные морозы.

А если уже появился снег и он лежит на влажной земле, весна будет ранней и теплой.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя ссориться с родными и отказывать другим в помощи. Лучше не вступать в конфликты и не накапливать глубокую обиду.

Памятные события 9 ноября в истории

В 1918 году во Львове был создан исполнительный орган ЗУНР.

В 1938 году в Третьем Рейхе начались массовые погромы евреев — Хрустальная ночь.

В 1961 году город Сталино был переименован в Донецк.

В 1976 году в Киеве была создана Украинская общественная группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений.

Через год в 1977 году Украинская Хельсинкская Группа обнародовала Манифест украинского правозащитного движения.

В 1989 году в Германии началось разрушение Берлинской стены.

В 1997 году в Украине впервые был отмечен День украинской письменности и языка.

Именины сегодня 9 ноября

Сегодня именины отмечают много мужчин: Константин, Дмитрий, Алексей, Илья, Тимофей, Виктор, Иосиф, Антон, Иван, Порфирий.

Через несколько месяцев Новый год, но перед этим в некоторых странах отмечают День благодарения. Ранее мы рассказывали, когда День благодарения в 2023 году.

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