9 ноября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Иногда так хочется поднять настроение и устроить себе праздник в будний день. Но люди и так отмечают разные праздники. Просто они могут быть профессиональными, посвященными борьбе с какой-либо проблемой или религиозными.
Поэтому неудивительно, что с утра люди могут интересоваться, какой сегодня праздник. Это также помогает расширить кругозор, ведь узнаешь новую информацию о разных традициях.
Мы расскажем, какой праздник 9 ноября, и кого стоит поздравить с именинами.
В мире 9 ноября отмечается Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. Его учредили по инициативе Международной сети против расизма UNITED, объединяющей более 560 организаций из 46 стран.
Именно в ночь с 9 на 10 ноября начался Холокост. В ту ночь в 1938 году нацисты убили более 90 евреев, а еще тысячи были взяты в плен.
С 2014 года в Украине ежегодно отмечают Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.
Праздник был установлен еще в 2000 году, но отмечался 23 марта. Затем в 2011 году его перенесли на третье воскресенье мая. А уже в 2013 году праздник был перенесен на 9 ноября.
Праздник был установлен еще в 2000 году, но отмечался 23 марта. Затем в 2011 году его перенесли на третье воскресенье мая. А уже в 2013 году праздник был перенесен на 9 ноября.
Этот праздник основали, чтобы отметить весомый вклад работников культуры и аматоров в возрождение украинской национальной культуры, развитие народного творчества, активную культурно-просветительскую деятельность.
Согласно новому церковному календарю, 9 ноября чтят память преподобной Матроны Константинопольской и иконы Божией Матери Скоропослушница. В народе этот праздник просто называют Матрона.
Матрона Константинопольская рано вышла замуж за богатого человека и родила дочь. Женщина много времени посвятила посещению храмов и молитвам. Также она постилась, но ее мужу не нравилось то, чем занималась Матрона.
Поэтому она долго думала и решилась уйти в монастырь, а дочь отдала на воспитание своей знакомой и сделала все, чтобы мужчина не нашел ребенка. Матрона притворилась евнухом и пошла в мужской монастырь.
Поэтому она долго думала и решилась уйти в монастырь, а дочь отдала на воспитание своей знакомой и сделала все, чтобы мужчина не нашел ребенка. Матрона притворилась евнухом и пошла в мужской монастырь.
Впоследствии ее тайну рассекретили и направили в женский монастырь. Но там Матрону нашел человек, поэтому она решила бежать: сначала в Иерусалим, потом — на гору Синай и оттуда — в Берит. Там женщина основала женский монастырь и управляла им до смерти мужа. Затем вернулась в Константинополь и там основала еще один монастырь.
Касательно иконы Скоропослушница, согласно писаниям, она появилась в 10 веке. Стала известна благодаря исцелению одного из монахов благодаря иконе.
Касательно иконы Скоропослушница, согласно писаниям, она появилась в 10 веке. Стала известна благодаря исцелению одного из монахов благодаря иконе.
По преданию, в 1664 году мимо иконы ночью с зажженной свечой проходил трапезар Нил. Дым коптил икону и мужчина услышал голос, который просил не ходить мимо. Но он не послушал и потом ослеп. Когда это произошло, стал просить перед иконой о возвращении зрения, и произошло чудо — мужчина прозрел. Он снова услышал голос, который попросил называть икону Скоропослушницей, потому что она будет являть скорую милость и исполнение просьб тем, кто к ней обращается.
Подавляющее большинство народных примет касаются погоды. Наши предки были наблюдательными и имели прогноз погоды.
В этот день нельзя ссориться с родными и отказывать другим в помощи. Лучше не вступать в конфликты и не накапливать глубокую обиду.
Сегодня именины отмечают много мужчин: Константин, Дмитрий, Алексей, Илья, Тимофей, Виктор, Иосиф, Антон, Иван, Порфирий.
Через несколько месяцев Новый год, но перед этим в некоторых странах отмечают День благодарения. Ранее мы рассказывали, когда День благодарения в 2023 году.
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