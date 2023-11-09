9 листопада — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Інколи так хочеться підняти собі настрій та влаштувати свято у будній день. Але люди й так відзначають різні свята. Вони можуть бути професійними, присвяченими боротьбі з якоюсь проблемою чи релігійними.

Тому не дивно, що зранку люди можуть цікавитися, яке сьогодні свято. Це також допомагає збагатити кругозір, адже дізнаєшся нову інформацію про різні традиції.

Ми розповімо, яке свято 9 листопада та кого варто привітати з іменинами.

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9 листопада — яке сьогодні свято

Міжнародний день проти фашизму

У світі 9 листопада відзначають Міжнародний день проти фашизму, расизму та антисемітизму. Його встановили за ініціативи Міжнародної мережі проти расизму UNITED, яка об’єднує понад 560 організацій із 46 країн.

Саме у ніч з 9 на 10 листопада почався Голокост. Тієї ночі 1938 року нацисти вбили понад 90 євреїв, а ще тисячі були взяті у полон.

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва

З 2014 року в Україні щорічно відзначають Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва.

Загалом свято було встановлено ще у 2000 році, але відзначалося 23 березня. Потім у 2011 році його перенесли на третю неділю травня. А вже у 2013 році свято перенесли на 9 листопада.

Це свято започатковано, щоб відзначити вагомий внесок працівників культури та аматорів у відродження української національної культури, розвиток народної творчості, активну культурно-просвітницьку діяльність.

Яке сьогодні свято в церковному календарі й кому моляться віряни

Згідно з новим церковним календарем 9 листопада вшановують пам’ять преподобної Матрони Константинопольської та ікони Божої Матері Скоропослушниця. У народі це свято називають просто — Матрони.

Матрона Константинопольська рано вийшла заміж за заможну людину і народила дочку. Жінка багато часу присвятила відвідуванню храмів та молитвам. Також вона постувала, але її чоловіку не подобалося те, чим займалася Матрона.

Тому вона довго думала і наважилася піти в монастир, а доньку віддала на виховання свої знайомій та зробила все, щоб чоловік не знайшов дитину. Матрона прикинулася євнухом та пішла до чоловічого монастиря.

Згодом її таємницю розкрили та направили до жіночого монастиря. Але там Матрону знайшов чоловік, тому вона вирішила тікати: спершу до Єрусалима, потім — на гору Синай і звідти — до Берита. Там жінка заснувала жіночий монастир і керувала ним до смерті чоловіка. Потім повернулася до Константинополя і там заснувала ще один монастир.

Щодо ікони Скоропослушниця, згідно з писаннями, вона з’явилася у 10 сторіччі. Стала відомою завдяки зціленню одного з ченців завдяки іконі.

За переказами, 1664 році повз ікону вночі із запаленою свічкою проходив трапезар Ніл. Дим коптив ікону і чоловік почув голос, який просив не проходити повз. Але він не послухав і потім осліп. Коли це сталося, почав просити перед іконою про повернення зору, і сталося диво — чоловік прозрів. Він знову почув голос, який попросив називати ікону Скоропослушницею, бо вона являтиме швидку милість і виконання прохань тим, хто до неї звертається.

Прикмети 18 вересня 2023

Переважна більшість народних прикмет стосується погоди. Наші предки були спостережливими і мали свій прогноз погоди.

Якщо цього дня зранку є туман, то ще певний час погода буде теплою.

Якщо гілки вже вкрилися інеєм, за кілька днів можуть бути сильні морози.

А якщо вже з’явився сніг і він лежить на вологій землі, то весна буде ранньою та теплою.

Що сьогодні не можна робити

Цього дня не можна сваритися з рідними та відмовляти іншим у допомозі. Краще не вступати в конфлікти та не накопичувати глибоку образу.

Пам’ятні події 9 листопада в історії

У 1918 році у Львові створили виконавчий орган ЗУНР.

У 1938 році у Третьому Рейху розпочалися масові погроми євреїв — Кришталева ніч.

У 1961 році місто Сталіно перейменували на Донецьк.

У 1976 році в Києві була створена Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод.

Через рік у 1977 році Українська Гельсінська Група оприлюднила Маніфест українського правозахисного руху.

У 1989 році в Німеччині почалося руйнування Берлінського муру.

У 1997 році в Україні вперше відзначили День української писемності та мови.

Іменини сьогодні 9 листопада

Сьогодні іменини відзначають багато чоловіків: Костянтин, Дмитро, Олексій, Ілля, Тимофій, Віктор, Йосип, Антон, Іван, Порфирій.

За кілька місяців Новий рік, але перед тим у деяких країнах відзначають День подяки. Раніше ми розповідали, коли День подяки у 2023 році.

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