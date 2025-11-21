Архангел Михаил: за кого заступается и как просить о главном

8 декабря по новому церковному календарю и 21 декабря 2025 года — по старому — верующие Православной церкви Украины отмечают День Святого Архангела Михаила.
Его издавна считают небесным покровителем и защитником человечества. О чем молятся Архангелу и в чем помогает Михаил — читай в материале.
Архангел Михаил — почему к нему обращаются с молитвой
В Библии об Архангеле Михаиле немного упоминаний, но каждое показывает его особую роль как небесного защитника и воина.
В книге Даниила Михаил назван великим князем, который стоит на страже Божьего народа. Он является в видениях пророка и вмешивается в борьбу, поддерживает добрые силы и помогает побеждать тьму.
В Послании Иуды Михаил — покорный слуга Бога. Он противостоит сатане и говорит ему: “Да запретит тебе Господь”. Это подчеркивает, что его сила — в Божьей воле, а не в личной гордости.
В книге Откровение он появляется в момент космической битвы. Михаил ведет небесное воинство против дракона — символа сатаны — и побеждает его, низвергая с небес.
Поэтому Архангелу Михаилу молятся, чтобы он дал силы преодолеть любые жизненные трудности и помог победить зло — в себе или окружающем мире.
Чем и кому помогает Архангел Михаил
К Архангелу Михаилу обращаются с просьбами об охране дома, помощи в дороге, защите семьи, об укреплении духа во времена испытаний.
Его просят позаботиться о детях, близких, о собственной судьбе, когда сердцу нужна уверенность.
Мужчины молят его о мужестве, мудрости в ответственных решениях, силе быть опорой для своей семьи.
Женщины — о защите родных, преодолении тревоги, гармонии в доме.
Но несмотря на разные просьбы, все они сводятся к одному — желанию почувствовать, что ты не один в борьбе с миром и собственными бурями.
Михаил помогает духовно, и словно напоминает: свет всегда сильнее тьмы, особенно когда человек ищет его искренне и уверенно идет в сторону добра и милосердия.
