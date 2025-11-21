Архангел Михаїл: за кого заступається і як просити про головне

8 грудня за новим церковним календарем і 21 грудня 2025 — за старим — віряни Православної церкви України відзначають День Святого Архангела Михаїла.

Його здавна вважають небесним покровителем і захисником людства. Про що моляться Архангелу і в чому допомагає Михаїл — читай у матеріалі.

Архангел Михаїл — чому до нього звертаються з молитвою

У Біблії про Архангела Михаїла небагато згадок, але кожна показує його особливу роль як небесного захисника та воїна.

У книзі Даниїла Михаїл названий великим князем, який стоїть на сторожі Божого народу. Він з’являється у видіннях пророка і втручається в боротьбу, підтримує добрі сили та допомагає перемагати темряву.

У Посланні Юди Михаїл — покірний слуга Бога. Він протистоїть сатані та каже йому: “Нехай Господь докорить тобі”. Це підкреслює, що його сила — у Божій волі, а не в особистій гордості.

У книзі Одкровення він з’являється в момент космічної битви. Михаїл веде небесне військо проти дракона — символу сатани — й перемагає його, скидаючи з небес.

Тож Архангелу Михаїлу моляться, аби він надав сили, щоб перемогти будь-які життєві негаразди і допоміг побороти зло — в собі чи навколишньому світі.

Читати на тему День ангела Михайла 2025: коли святкувати та як привітати Читай, що можна і не можна робити на День ангела Михайла, традиції свята та привітання своїми словами — у матеріалі.

Чим і кому допомагає Архангел Михаїл

До Архангела Михаїла звертаються з проханнями про охорону дому, допомогу у дорозі, захист сім’ї, про зміцнення духу в часи випробувань.

Його просять потурбуватися про дітей, близьких, про власну долю, коли серце потребує впевненості.

Чоловіки молять його про відвагу, мудрість у відповідальних рішеннях, силу бути опорою для своєї родини.

Жінки — про захист рідних, подолання тривоги, гармонію в домі.

Та попри різні прохання, всі вони зводяться до одного — прагнення відчути, що ти не сам у боротьбі зі світом і власними бурями.

Михаїл допомагає духовно, і немов нагадує: світло завжди сильніше темряви, особливо коли людина шукає його щиро і впевнено йде в бік добра та милосердя.

Читай також: церковний календар на грудень 2025 року — дати всіх релігійних свят.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!