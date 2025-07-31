Букеты на Маковея: какие растения обязательны в составе оберега

В 2025 году Маковея приходится на 1 августа. Традиционно на этот праздник в церкви проводят службу и освящают корзины с едой и букеты.

Букет на Маковея — это не просто традиция, а символ духовного очищения, исцеления и семейного благополучия.

Во время его создания можно прикоснуться к древним украинским обрядам и почтить связь с природой. Но не все знают, из чего делают букеты на Маковея. Читай об этом в материале.

Букет на Маковея: что должно быть в составе

В народе такие композиции называют “маковейчиками”, и они имеют не только эстетическую, но и сакральную ценность. По обычаю букет должен состоять из нечетного количества растений (чаще — семь или девять), причем каждое из них имеет символическое значение.

Мак — главное растение праздника. Он символизирует защиту дома от злых сил, а также память об умерших.

Мята — приносит спокойствие, здоровье и свежесть.

Полынь — оберегает от сглаза и нечистой силы.

Тимьян — добавляет сил и энергии.

Рута — символ женской чистоты и красоты.

Календула, бархатцы или васильки — символ благополучия, солнца и гармонии.

Зерновые колосья (пшеница, рожь) — олицетворяют щедрость и урожай.

Подсолнечник или ромашка — добавляют теплоты и семейного уюта.

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Иногда к маковейчику добавляют освященную свечу, перевязанную красной нитью или лентой, что усиливает его свойства в качестве оберега.

Освященный букет хранят дома в течение года — он считается мощным талисманом для защиты семьи.

Как сделать букет на Маковея своими руками

Собирать растения нужно за день до праздника, чтобы они были свежими, желательно в собственном огороде или в поле. Если есть возможность, то нужно добавить сухие маковые головки. Собери растения в маленький плотный букет, формируя хорошую композицию. Обвяжи его натуральной нитью или лентой. Можно вставить тонкую свечу посередине — это усиливает оберег. Возьми букет в церковь на освящение. После этого держи его дома как защиту от проблем и болезней.

Выбрасывать этот букет нельзя. Ранее мы рассказывали, что делать со старым букетом на Маковея.

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