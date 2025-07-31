Букети на Маковія: які рослини обов’язкові у складі оберега

У 2025 році Маковія припадає на 1 серпня. Традиційно на це свято у церкві проводять службу та освячують кошики з їжею та букети.

Букет на Маковія — це не просто традиція, а символ духовного очищення, зцілення та родинного добробуту.

Під час його створення можна доторкнутися до давніх українських обрядів та вшанувати зв’язок з природою. Але не всі знають, з чого роблять букети на Маковія. Читай про це у матеріалі.

Букет на Маковія: що має бути у складі

У народі такі композиції називають “маковійчиками”, і вони мають не лише естетичну, а й сакральну цінність. За звичаєм, букет має складатися з непарної кількості рослин (частіше — сім або дев’ять), причому кожна з них має символічне значення.

Мак — головна рослина свята. Він символізує захист дому від злих сил, а також пам’ять про померлих.

М’ята — приносить спокій, здоров’я і свіжість.

Полин — оберігає від пристріту та нечистої сили.

Чебрець (тим’ян) — додає сил та енергії.

Рута — символ жіночої чистоти й краси.

Календула, чорнобривці або васильки — символ добробуту, сонця та гармонії.

Зернові колоски (пшениця, жито) — уособлюють щедрість і врожай.

Соняшник або ромашка — додають теплоти й сімейного затишку.

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Деколи до маковійчика додають освячену свічку, перев’язану червоною ниткою або стрічкою, що посилює його властивості як оберегу.

Освячений букет зберігають удома протягом року — він вважається потужним талісманом для захисту родини.

Як зробити букет на Маковія своїми руками

Збирати рослини треба за день до свята, щоб вони були свіжими, бажано на власному городі чи в полі.

Якщо є змога, то треба додати сухі макові головки.

Склади рослини у маленький щільний букет, формуючи гарну композицію.

Обв’яжи його натуральною ниткою або стрічкою. Можна вставити тонку свічку посередині — це підсилює оберіг.

Візьми букет до церкви на освячення. Після цього тримай його вдома, як захист від негараздів та хвороб.

Викидати цей букет не можна. Раніше ми розповідали, що робити зі старим букетом на Маковія.

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