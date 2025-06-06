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Душица, полынь и не только: какие травы святят на Троицу и что они символизируют

Ирина Танасийчук, журналист сайта 06 июня 2025, 12:45
Душица, полынь и не только: какие травы святят на Троицу и что они символизируют
Фото Unsplash

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