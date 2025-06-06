Душица, полынь и не только: какие травы святят на Троицу и что они символизируют

Растения — неотделимая часть украинской культуры. Кроме маков, калины, подсолнухов и мальв, наш народ особенно почитает травы. Предки считали, что это и символ, и оберег, и источник насыщения.

Хотя Троица и христианский праздник, наши предки вплели в него давние традиции времен язычества. Сейчас многие украинцы святят растения в церквях, а из-за разнообразия трав летом праздничные дни называют Зелеными праздниками.

А что святят на Троицу в церкви, какое значение имеет каждая трава и как украшали дома наши предки? УП.Життя погрузились в глубину веков и традиций.

Что святят на Троицу: травы, которые приносят в церковь

В церкви нет отдельного повеления освящать травы на Троицу, однако среди людей существует эта традиция. Она не обязательна, а скорее является продолжением древних обрядов.

Чаще всего люди выбирают душицу, тимьян, тысячелистник, зверобой, любисток, медуницу, полынь и т.д. И это не просто так, ведь в каждое растение закладывали определенный смысл.

Степан Килимник в своем труде Український рік у народних звичаях в історичному освітленні писал, что каждая трава наделена глубоким символизмом. Именно это заставляло женщин обдумывать, что именно сажать на своих цветниках, и какие травы собирать в канун праздника Пятидесятницы.

Историк отмечал, что цветников перед домом в древности не было. Растения сажали преимущественно в тихом загороженном месте, подальше от кур, собак и людей. Называли его городчиком, а выращиванием цветов занимались молодые девушки.

Каждая семья собирала свой перечень цветов, который формировался с учетом потребностей. Степан Килимник в своих экспедициях расспрашивал у старожилов о значении и символике трав. Вот что ему удалось узнать:

любисток символизирует любовь и согласие;

полынь оберегает от ведьм и нечистой силы;

аир — оберег от злыдней и русалок;

душица символизирует материнскую любовь и здоровье детей;

барвинок есть символом хороших духов и девичьей красоты;

калина — символ верности, невинности и тоски в разлуке;

чабрец означает покой в ​​семье;

ландыш — лечебные цветы для сердца;

шалфей — символ тоски;

тысячелистник, липовый цвет, шиповник — лечебное зелье.

Становится понятно, почему детей пытались купать в чабреце и душице, калину сажали поближе к дому, в букеты для освящения в церкви добавляли полынь и барвинок, а аиром до сих пор во многих регионах устилают пол на Троицу.

Чем на Пятидесятницу украшали дома

Дома на Троицу часто украшали ветками разных деревьев: дуба, ясеня, липы и клена. А вот осину избегали и ставили в глухих углах двора, как оберег от ведьм.

Осину считала грешным деревом, потому что, по поверьям, именно на ней повесился Иуда. Из ее древесины не строили дома, потому что верили, что в осину может попасть молния, а также не делали ритуальные вещи, например кресты.

Сакральное значение для древних украинцев имело рожь. Люди верили, что именно в цветущей ржи прятались русалки и мавки, которые якобы щекотали девушек или парней, что шли одни.

Ирисы, или петушки, тоже считались оберегом. Поскольку цветок похож на петушка, который в фольклоре всегда выступает спасителем от нечистой силы, их также высаживали рядом с домом.

Языческое и христианское гармонично соединилось в Троице. Мы рассказывали, какие есть ритуалы и легенды Зеленых праздников в Украине.

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