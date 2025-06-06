Стиль життя Свята

Материнка, полин і не тільки: які трави святять на Трійцю і що вони символізують

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 06 Червня 2025, 12:45
Материнка, полин і не тільки: які трави святять на Трійцю і що вони символізують
Фото Unsplash

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