Четвертый день Масленицы: что делают на Разгуляй

Сегодня, 19 февраля 2026 года, четвертый день Масленицы, который в народе ласково называют Разгуляем или Широким четвергом. Именно этот день считается обрядовым пределом, когда завершается так называемая Узкая Масленица и начинается Широкая.

С этого момента все хозяйственные работы в домах и во дворах категорически прекращались, а основная активность переносилась на улицы, где начинались масштабные народные гуляния, призванные выплеснуть всю накопившуюся за зиму энергию и окончательно прогнать холода.

Четвертый день Масленицы: какие традиции этой даты

Главный смысл Разгуляя заключается в абсолютном праздничном освобождении от повседневных забот. Традиционно в этот день устраивали самые громкие забавы: от катания на санях и коньках до взятия штурмом специально выстроенных снежных крепостей.

Одной из самых зрелищных, хотя и суровых традиций прошлого, были кулачные бои скамейки на скамью, где мужчины демонстрировали свою силу и выносливость, что символизировало борьбу весны с зимой.

Кроме активных игр, четвертый день Масленицы имеет и важный социальный подтекст. В древности считалось, что игнорирование уличных гуляний на Разгуляй может навлечь неудачу, поэтому к празднованию присоединялись абсолютно все – от маленьких детей до пожилых людей.

Вечерние застолья в этот день становились еще богаче, а на столах рядом с традиционными варениками и блинами появлялось больше разнообразных яств. Это время, когда прощались старые образы, а шум и смех должны были быть настолько громкими, чтобы пробудить землю от зимнего сна.

