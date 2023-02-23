Почему блины рвутся и прилипают к сковороде

Блины — популярное блюдо, которым многие очень любят лакомиться на завтрак. В них можно завернуть вкусную начинку, смазать их сгущёнкой или икрой.

Но иногда блины могут разрываться еще на этапе жарки. Почему блины рвутся и что с этим делать — читай в материале.

Почему блины рвутся: распространенные ошибки

Чаще всего блины рвутся из-за неправильно приготовленного теста, когда смесь имеет неправильную консистенцию. Например, тесто очень жидкое или льется комочками. В такой ситуации нужно добавь в смесь пару ложек муки и сбить с помощью венчика. Бывают ситуации, когда, торопясь на работу, ты можешь забыть добавить в тесто яйца. Нужно помнить о том, что хорошее тесто без яиц не получится. Нельзя также добавлять в смесь слишком много яиц, ведь тесто тогда будет жестким и неэластичным. Также важно брать для блинов только теплое молоко. Если в спешке достать холодное молоко из холодильника и налить его в миску — у тебя вряд ли получится хорошее блюдо. Чтобы тесто было более эластичным, взбивай все с помощью миксера.

Почему блины рвутся, если я готовил(-а) их на кислом молоке

Лучше вообще не готовить блины на кислом молоке. На кислой основе можно приготовить восхитительные оладьи, но тонкие блинчики сделать не получится.

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Если у тебя нет молока, лучше возьми кипяток или минеральную воду. Вкус немного изменится, но блины не будут рваться. Также лучше не использовать сметану вместо молока, если не хочешь испортить продукты.

Почему рвутся блины с начинкой

В таких случаях ты, скорее всего, сделал(-а) неэластичное тесто. Это получается тогда, когда ты добавляешь много масла или сахара. Также если добавить в смесь мало яиц, неправильное количество муки. Тесто на блины должно напоминать жидкую сметану.

Почему блины рвутся и что делать, если они прилипают к сковороде

Влей на раскаленную сковороду немного рафинированного растительного масла. Блины нужно жарить без крышки. Если прилипают к тефлоновой сковороде — добавь перед выпечкой несколько ложечек кипятка. Также это может указывать на то, что покрытие сковороды уже непригодно. Если к чугунной — намажь ее маслом и поставь на сильный огонь.

Ранее мы рассказывали, как приготовить овсяноблин и в чем его польза.

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