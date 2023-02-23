Почему блины рвутся и прилипают к сковороде

Блины — популярное блюдо, которым многие очень любят лакомиться на завтрак. В них можно завернуть вкусную начинку, смазать их сгущёнкой или икрой.
Но иногда блины могут разрываться еще на этапе жарки. Почему блины рвутся и что с этим делать — читай в материале.
Лучше вообще не готовить блины на кислом молоке. На кислой основе можно приготовить восхитительные оладьи, но тонкие блинчики сделать не получится.
Если у тебя нет молока, лучше возьми кипяток или минеральную воду. Вкус немного изменится, но блины не будут рваться. Также лучше не использовать сметану вместо молока, если не хочешь испортить продукты.
В таких случаях ты, скорее всего, сделал(-а) неэластичное тесто. Это получается тогда, когда ты добавляешь много масла или сахара. Также если добавить в смесь мало яиц, неправильное количество муки. Тесто на блины должно напоминать жидкую сметану.
Ранее мы рассказывали, как приготовить овсяноблин и в чем его польза.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!