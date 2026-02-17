Как приготовить зеленые блинчики со шпинатом: пошаговая инструкция по видео

Масленица — это не просто праздник прощания с зимой, а время для кулинарных экспериментов. Если традиционные золотистые блины уже стали привычными, предлагаем добавить вашему столу свежести. Шпинатные блины — это идеальный способ встретить весну! Благодаря натуральному красителю они имеют невероятный изумрудный цвет, оставаясь при этом нежными, ароматными и очень полезными.

Шпинатные блины: рецепт яркого блюда для всей семьи

Главный секрет успеха — правильное соотношение ингредиентов. Этот рецепт блинов со шпинатом подходит как для соленых, так и для нейтральных начинок.

Для приготовления теста тебе понадобится:

Свежий или замороженный шпинат — 150 г;

Молоко (комнатной температуры) — 600 мл;

Куриные яйца — 2 шт;

Пшеничная мука — 180 г;

Растительное масло — 3 ст. л;

Щепотка соли и сахара по вкусу.

Как приготовить шпинатные блины: пошаговая инструкция

Многие хозяйки волнуются, что работа с зеленью сложна, но на самом деле разобраться, как приготовить блины со шпинатом, можно за считанные минуты.

Подготовка зелени. Тщательно промой листья шпината и просуши их на салфетке. Удали жесткие ножки. Положи листья в чашу блендера, добавь растительное масло и измельчи до состояния однородного гладкого пюре;

Смешивание базы. В глубокой миске взбей яйца с солью и сахаром до легкой пены. Соедини яичную смесь со шпинатной массой и хорошо перемешай;

Работа с мукой. Постепенно вводи просеянную муку. Важно тщательно вымешивать массу венчиком, чтобы не осталось ни одного комочка;

Добавление молока. В конце тонкой струйкой влей молоко, постоянно помешивая тесто.

Как приготовить зеленые блины идеальной консистенции

Перед тем, как приступать к жарке, стоит проверить густоту теста половником. Если ты видишь, что масса слишком жидкая — добавь столовую ложку муки. Если тесто слишком тяжелое — подлей немного молока.

Когда идеальная смесь готова, разогрейте сковороду (смазать маслом нужно только один раз перед первым блином). Жарь шпинатные блины на среднем огне примерно по 1-1,5 минуты с каждой стороны. Следи, чтобы они не пережарились, дабы сохранить тот самый яркий цвет.

Теперь, когда ты знаешь, как приготовить шпинатные блины, время подумать о подаче. Они отлично сочетаются со сметаной, мягким сыром с зеленью, красной рыбой или поджаренными грибами. Яркая подача гарантированно поднимет настроение за праздничным столом и сделает вашу Масленицу незабываемой.

