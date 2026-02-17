Як приготувати зелені млинці зі шпинатом: покрокова інструкція з відео

Масляна — це не просто свято прощання з зимою, а час для кулінарних експериментів. Якщо традиційні золотисті млинці вже стали звичними, пропонуємо додати вашому столу свіжості. Шпинатні млинці — це ідеальний спосіб привітати весну! Завдяки натуральному барвнику вони мають неймовірний смарагдовий колір, залишаючись при цьому ніжними, ароматними та дуже корисними.

Шпинатні млинці: рецепт яскравої страви для всієї родини

Головний секрет успіху — правильне співвідношення інгредієнтів. Цей млинці зі шпинатом рецепт підходить як для солоних, так і для нейтральних начинок.

Для приготування тіста тобі знадобиться:

Свіжий або заморожений шпинат — 150 г;

Молоко (кімнатної температури) — 600 мл;

Курячі яйця — 2 шт;

Пшеничне борошно — 180 г;

Рослинна олія — 3 ст. л;

Дрібка солі та цукру за смаком.

Як приготувати шпинатні млинці: покрокова інструкція

Багато господинь хвилюються, що робота з зеленню складна, але насправді розібратися, як приготувати млинці зі шпинатом, можна за лічені хвилини.

Підготовка зелені. Ретельно промий листя шпинату та просуши його на серветці. Видали жорсткі ніжки. Поклади листя в чашу блендера, додай рослинну олію та подрібніть до стану однорідного гладкого пюре;

Змішування бази. У глибокій мисці збий яйця з сіллю та цукром до легкої піни. З’єднай яєчну суміш зі шпинатною масою та добре перемішай.

Робота з борошном. Поступово вводь просіяне борошно. Важливо ретельно вимішувати масу вінчиком, щоб не залишилося жодної грудочки.

Додавання молока. В кінці тонкою цівкою влий молоко, постійно помішуючи тісто.

Як приготувати зелені млинці ідеальної консистенції

Перед тим, як приступати до смаження, варто перевірити густину тіста черпаком. Якщо ти бачиш, що маса надто рідка — додай столову ложку борошна. Якщо тісто занадто важке — підлий трохи молока.

Коли ідеальна суміш готова, розігрійте сковорідку (змастити олією потрібно лише один раз перед першим млинцем). Смаж шпинатні млинці на середньому вогні приблизно по 1-1,5 хвилини з кожного боку. Слідкуй, щоб вони не пересмажилися, аби зберегти той самий яскравий колір.

Тепер, коли ти знаєш, як приготувати шпинатні млинці, час подумати про подачу. Вони чудово смакують зі сметаною, м’яким сиром із зеленню, червоною рибою або підсмаженими грибами. Яскрава подача гарантовано підніме настрій за святковим столом та зробить вашу Масляну незабутньою.

Хочеш ще трохи поекспериментувати з незвичним інгредієнтом? Тоді читай, млинці на сухому молоці: як приготувати звичну страву незвичним способом

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!